A Bologna è già Natale: inaugurata la Fiera di Santa Lucia 2023 | VIDEO

Santa Claus non è ancora arrivato in città (d’altronde manca più di un mese al 25 dicembre), ma le luci e i colori del Natale sono invece tornati ad accedere Strada Maggiore, dove oggi 16 novembre è stata inaugurata la tradizionale Fiera di Santa Lucia. Quest’anno a popolare il Portico dei Servi ci saranno 35 espositori con i loro prodotti artigianali: dalle immancabili statuine del presepe alle palline da appendere all’albero, fino ai prodotti gastronomici più gustosi e dolciumi ma anche sciarpe, calze di lana e gioielli, dalle 9 alle 20, fino al 26 dicembre, i visitatori potranno trovare tante idee per sé o come regali da mettere sotto l’albero. Centenaria - le sue origini risalgono al 16esimo secolo - ma ancora in grado di emozionare sia grandi che e piccini, la Fiera di Santa Lucia è forse il mercatino di Natale più popolare sotto le Due Torri.

"Iniziative per il Natale come la Fiera di Santa Lucia rappresentano un fiore all’occhiello per la nostra città", commenta l'assessora al Commercio del Comune di Bologna Luisa Guidone, che in occasione del taglio del nastro e del brindisi inaugurare ha fatto il primo giro tra le bancarelle. "L’inaugurazione della Fiera di Santa Lucia per noi bolognesi rappresenta l’inizio delle festività natalizie e ci trainerà fino alla fine dell’anno" ha aggiunto Giancarlo Tonelli, Direttore Generale Confcommercio Ascom Bologna. "Come Confcommercio Ascom Bologna non possiamo che dire grazie anche questa volta ai tanti operatori che si danno da fare per rendere Bologna sempre accogliente e vicina ai cittadini e ai turisti".