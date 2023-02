Battute e balletti: il duetto di Morandi e Sangiovanni è uno spettacolo |VIDEO

Sono 59 gli anni di differenza tra Gianni Morandi e Sangiovanni. Il primo classe 1944, il secondo nato nel 2003. Eppure, sul palco del Festival di Sanremo le vibrazioni sono le stesse. Morandi e Sangiovanni hanno duettato sulle note di “Fatti (ri)mandare dalla mamma”, una versione 2.0 della celebre canzone di Morandi prodotta, per l’occasione, dal noto producer Shablo. Da “zio Gianni” a “boomer” riferito ad Amadeus, la chimica tra i due funziona nonostante la differenza d’età. A chiudere l’esibizione anche un balletto sulle note della canzone che ha da poco festeggiato ben 60 anni di storia: “Sono felice di portarla a Sanremo – aveva detto Morandi in conferenza stampa –. Questa canzone per me è stata una specie di incubo: qualsiasi cosa avessi cantato, il pubblico voleva sempre ‘Fatti mandare dalla mamma a prendere il latte’. Si vede che queste due parole, mamma e latte, funzionano sempre”.

due big che litigano dietro le quinte buttandosi bicchieri d’acqua addosso

intanto gianni morandi e san giovanni: #sanremo2023 pic.twitter.com/owXhugQCeO February 9, 2023

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Sanremo, le altre notizie :