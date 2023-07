Estate 2023, piscine all'aperto a Bologna e provincia

Tante anche per l'estate 2023 le piscine all'aperto a Bologna e provincia, luoghi ideali per trovare refrigerio durante la stagione calda. Insomma un'alternativa al mare per chi il mare lo ha a diversi km di distanza.

Tra gli storici impianti troviamo la piscina Sterlino -in zona Murri - la piscina Vandelli - in zona Arcoveggio -che dispone di una piccola vasca esterna, adatta soprattutto ai bambini . Stesso discorso per la piscina Cavina in zona Borgo Panigale.

Allontanandoci un po' dalla città, diverse le soluzioni per un tuffo all'aria aperta: da Rastignano alla M.L. King di Casalecchio alla Conca del Sole. Spostandoci in Pianura a Budrio e San Giovanni in Persiceto si trovano strutture grandi, attrezzate e ideali per una giornata di divertimento con gli amici o la famiglia.

A Castel Maggiore il centro sportivo Bologna Padel dispone di una piscina rinnovata immersa nel parco, con inoltre opportunità di praticare tanti sport tra padel e calcio grazie ai numerosi campi di cui dispone. Infine anche nell’imolese ci sono diverse opzioni, su tutte naturalmente il parco acquatico Villaggio della Salute Più, incastonato nelle colline con le sue tante piscine, scivoli e aree relax, senza dimenticare però la piscina di Castel San Pietro.

(Fonte Bologna welcome)

12 piscine all'aperto a Bologna e provincia dove trovare refrigerio in estate

Piscina Budrio

La piscina di Budrio dispone di due vasche all'aperto e di una zona solarium. Appartiene al gruppo Piscine Sogese

una vasca scoperta – Mt. 25 x 17 profondità da 1,60 a 2,70

una vasca scoperta – Mt. 20 x 6 profondità 1,00 Ampio

Solarium in erba attrezzato con lettini (a noleggio) e ombrelloni.

Piazzale Della Gioventu' 16 - 40054 Budrio

+39051802745 - https://www.sogese.com/budrio/



Piscina Sasso Marconi

La piscina di Sasso Marconi offre due vasche coperte: una delle dimensioni di mt 25x12,5 con profondità da 1,20 a 1,80 m; una di m 9x6 con una profondità da 0,60 a 0,80 m.

Via F.lli Cervi 1 - 40033 Sasso Marconi

051841760 - https://www.sogese.com/sasso-marconi/

Bologna Padel

Bologna Padel è un centro sportivo a pochi minuti da Bologna, in località Castel Maggiore (Bo), dotato di tanti campi per praticare padel, nuoto, calcio a 7, calcio a 5, compreso di bar e ristorante per rilassarsi prima o dopo l'attività fisica.

Via Lame 298

40013 Castel Maggiore- +3933114273845 - https://www.bolognapadel.it/

Piscina Sterlino

La Piscina Sterlino è dotata di diverse vasche di cui una anche olimpionica ad uso invernale ed estivo.

In estate è attivo il servizio bar e sono disponibili aree verdi con ombrelloni e lettini.

1 piscina olimpionica+2 piscine da 25 metri

Via Murri, 113 - 40137 - +39 051 6235536 - https://www.rarinantesbologna.org/sterlino

Acqua&Fitness

ll centro sportivo Acqua&Fitness è stato inaugurato a marzo del 2006 con la realizzazione di due vasche con spogliatoi uomini, donne, bimbi e bimbe, una palestra attrezzata di macchinari e sale corsi con relativi spogliatoi maschili e femminili, un piccolo centro benessere con sauna e zona relax, un ampio parcheggio adiacente al centro, un bar, un’ infermeria, gli uffici e una grande reception.

Via Ettore Nardi 2 - 40064 Ozzano dell'Emilia

051796135 - https://www.acquaefitness.it/

Piscina Conca del Sole

La struttura comunale “Conca del Sole” di Vidiciatico, più che una Piscina è un vero e proprio Parco Acquatico avvolto dal verde con vista sulla valle del Silla e i Monti circostanti.

Oltre al nuoto, è perfetto per rilassarsi nei lettini idromassaggio all’interno della grande vasca o sguazzare nei gaiser e nelle cascate d’acqua!

Via della Piscina 19 -40042 Lizzano in Belvedere

053453159 - prolocovidiciatico@libero.it - https://www.facebook.com/PISCINA-COMUNALE-DI-VIDICIATICO-CONCA-DEL-SOLE-123911404300253/



Piscina Martin Luther King

La piscina "Martin Luther King" ospita 3 vasche, una esterna e due interne (una da 25 metri e una per bambini). Tutte le vasche sono riscaldate. Le docce sono a pagamento e temporizzate.



Via dello Sport - 40033 Casalecchio di Reno - 051575836 - https://www.piscinaking.it/

Piscina Castel San Pietro

La Piscina Castel San Pietro è dotata di diverse vasche per l'attività sportiva e il relax estivo. Rientra nel circuito Piscine Sogese Bologna.

Offre una vasca coperta da 25 metri, una per bambini, una vasca scoperta di m 25x15 con profondità da 1,25 a 1,75, una scoperta per bambini di m 5x8 con profondità 0,50, una vasca media di m 10×5 (per palestra in acqua) e un ampio solarium in erba con lettini (a noleggio) e ombrelloni

Viale Terme 850A - 40024 Castel San Pietro Terme

+39051944975 - https://www.sogese.com/castel-san-pietro/

Piscina San Giovanni in Persiceto

La Piscina San Giovanni in Persiceto dispone di diverse vasche sia per la stagione estiva che invernale. Per tutta la durata dell’anno è possibile giocare con il grande scivolo gonfiabile che atterra direttamente in acqua. Per tutte le informazioni sui corsi di nuoto consulta il sito qui; la struttura è di proprietà di Idropolis Piscine e rientra nel circuito Piscine Sogese Bologna.

Estate: 1 vasca esterna da 25 mt, 1 vasca olimpionica da 50mt (anche per competizioni) + 1 vasca da pochi metri cubi (per bambini)

Via Castelfranco 16 -40017 San Giovanni in Persiceto - +39051827080

https://www.sogese.com/san-giovanni-in-persiceto/

Villaggio della salute

L’Acquapark della Salute Più è un’oasi verde e azzurra in un ambiente unico, dotata di 24 piscine grandi e piccole, acquascivoli e un grande manto erboso per prendere il sole in un contesto naturalistico ricco di ossigeno e aria pura.

Via Sillaro, 27, 40050 Monterenzio BO

051 929791

www.villaggiodellasalutepiu.it

Castel D'Aiano

Sabato 17 giugno ha preso il via la stagione estiva della piscina all'aperto di Castel D'Aiano, che da quest'anno gestisce SOGESE. 1 vasca esterna 25m (6 corsie)

1 vasca esterna piccola

Ampio giardino con possibilità di noleggio ombrelloni e lettini

Spogliatoio

Bar interno

Via dei Piani, 16, 40034 Castel D'Aiano (BO)

Tolè di Vergato

Ampio parcheggio davanti alla piscina

Vasche & Struttura

1 vasca esterna 25m (6 corsie)

1 vasca esterna piccola

Ampio giardino con possibilità di noleggio ombrelloni e lettini

Spogliatoio

Bar interno

Via dei Piani, 16, 40034 Castel D'Aiano (BO)

Estate, consigli utili e eventi imperdibili sul territorio