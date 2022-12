Il Bologna pronto alla trasferta, Di Vaio: “Andremo tutti a Roma per l’ultimo saluto a Sinisa”

È una giornata grigia a Bologna, grigia come l’umore dei tifosi del Bologna e di tutto il club. Dopo una lunga lotta contro la leucemia, nella giornata di ieri è arrivata la notizia della morte di Sinisa Mihajlovic, allenatore rossoblù fino allo scorso settembre. Negli anni trascorsi in Emilia, Sinisa ha lottato contro la terribile malattia che lo ha colto nel 2019. Tanti i momenti di condivisione tra il tecnico, la società e la tifoseria, rimasti compatti fino all’ultimo istante.

Dopo le parole di familiari e amici e dopo il ricordo di Saputo e Fenucci, anche il Direttore Sportivo Marco Di Vaio ha voluto dare il suo messaggio di vicinanza alla famiglia e agli amici di Mihajlovic: “Oggi è un giorno buio per il club – ha commentato il ds incontrando la stampa all’esterno dei cancelli di Casteldebole –, con lui abbiamo vissuto momenti incredibili. Il nostro rapporto, con tutto quello che si diamo dati in questi anni, era unico. La squadra sta male, soprattutto chi ha vissuto con lui gran parte della carriera. Lunedì tutto il club, i giocatori e chi lavora qui con noi, andrà a Roma per i funerali”.

