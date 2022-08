Giulia e Alessia, si attende l'ok della Procura per i funerali. Saranno pubblici

l funerali di Giulia e Alessia Pisanu, le due sorelle minorenni travolte da un Frecciarossa a Riccione domenica 31 luglio, saranno pubblici.

Lo ha detto il primo cittadino di Castenaso, Carlo Gubellini. Per volontà della famiglia, la cerimonia sarà aperta a tutti. Ma bisogna aspettare l'ok della Procura e non appena riconsegneranno le salme si fisserà una data.

Intanto, la mamma delle ragazze è tornata dalla Romania e alla stampa ha detto: "Erano due ragazze molto responsabili, non mi spiego, sono devastata da un dolore immenso e credo che le parole non possano descrivere ciò che provo dentro al cuore".

Lei e il marito sono separati da circa un anno e al momento della tragedia si trovava a Bacau insieme alla madre.

Mentre proseguono gli accertamenti per chiarire la dinamica dell'incidente alla stazione di Riccione, con l’analisi della scatola nera che registra tutte le manovre del Frecciarossa, a Castenaso sono ore di grande sconforto.

Dalla Procura riminese non viene esclusa alcuna ipotesi, ma al momento non figurano nomi nel registro degli indagati. Anche se la procuratrice che si lavorerà per ricostruire la vicenda nel modo più dettagliato e preciso possibile.

La comunità di Castenaso stretta intorno alla famiglia

La comunità del bolognese è attonita, stravolta dalla notizia della morte di Giulia e Alessia. Come raccontato nel nostro 'viaggio' a Madonna di Castenaso.

"Anche noi siamo di Castenaso, la notizia ci ha distrutto. Sono brava gente, non si meritavano questo”. Dice una donna a BolognaToday.

Un costante viavai davanti al cancello della casa dimostra la vicinanza della comunità alla famiglia.