La Superluna blu che "bacia" Saturno: spettacolo raro dal cielo

"Un fenomeno raro che viene poeticamente descritto come il bacio tra il pianeta Saturno e la Superluna Blu: è questo che ci attende nella notte fra il 30 e il 31 agosto. Non vedremo una luna blu, sia chiaro: la tredicesima luna viene chiamata blue moon collegandola a un sentimento malinconico e triste (il perchè non lo sappiamo!) ed è 'super' perché questo plenilunio (il tredicesimo dell'anno) è anche il momento di massimo avvicinamento alla Terra, il cosiddetto perigeo" è così che Sandro Bardelli di INAF-Osservatorio di Astrofisica e Scienza dello Spazio di Bologna inizia a spiegare quello che sta per succedere sopra le nostre teste che suggerisce di osservare e provare a fotografare.

"Il mese lunare dura ventinove giorni e mezzo, dunque ogni due anni e mezzo abbiamo una tredicesima luna e dunque un secondo plenilunio. Sappiamo dalla leggi di Keplero che abbiamo conosciuto tutti a scuola, che le orbite non sono circolari ma ellittiche e che quindi ci sono periodi nei quali la luna è più vicina alla Terra e periodo in cui è più distante. Nel primo caso, ovvero di massima vicinanza, si parla di Superluna".

Il fenomeno descritto da Stellarium

Una luna più grande (ma non di colore blu): ecco come e da dove guardarla

Cosa aspettarci? "Cose non molto strane, ma una luna più grande del 7%. La coincidenza tra Superluna e plenilunio avviene ogni 10 anni. Ci saranno più lunatici e licantropi questa notte? Niente affatto, anche se ancora non riusciamo a spiegare come mai il nostro sonno della fase non rem (quello più riposante) duri di meno se là fuori c'è la luna piena".

Dove, come e quando vedere questa Superluna Blu? "Chiaramente la luna sarà piena e quindi molto luminosa. Saturno sarà tra le stelle più luminose e dunque non c'è necessità di luoghi molto bui. Invece tutto dipende dal meteo! Sarà una grande sfida riuscire a fotografare questo fenomeno con i propri smartphone. Orario? Non c'è un orario ideale, bene la sera anche dalle 21, ma verso la mezzanotte cresce e si alza e quindi ci dà più possibilità perché si allontana dalla zona di umidità".