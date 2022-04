Gran Premio di Formula 1 all'Autodromo di Imola

Grande attesa, emozione e adrenalina per il terzo Gran Premio di Formula 1 in soli 18 mesi che vedrà come straordinario palcoscenico l’Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari di Imola. Un appuntamento, quello dal 22 al 24 aprile, ancora più significativo perché vedrà il ritorno del pubblico degli appassionati, dopo due edizioni a porte chiuse.

Migliaia di appassionati che non vedono l’ora di tornare a sentire e a vedere dal vivo il rombo delle monoposto di Formula 1, su un tracciato che piloti, team e addetti ai lavori hanno eletto tra i più tecnici e spettacolari dell’intero Circus. Il nuovo regolamento tecnico, e l’assegnazione della Sprint Race, renderanno ancora più emozionante l’attesa per il Formula 1 Rolex Gran Premio del Made in Italy e dell’Emilia-Romagna, con il cuore dei tifosi che batterà soprattutto per la Ferrari e l’AlphaTauri, augurandosi di vedere un pilota di queste due grandi Scuderie aggiungersi nell’Albo d’Oro a Lewis Hamilton e Max Verstappen, i dominatori delle ultime due edizioni.

FORMULA 1 ROLEX GRAN PREMIO DEL MADE IN ITALY E DELL’EMILIA-ROMAGNA