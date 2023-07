Guida al weekend: i 10 eventi imperdibili

Caldissimo questo weekend, in tutti i sensi: tanti gli eventi che lo fanno diventare una piccola vacanza in città viste anche le mille possibilità di vivere esperienze e cultura all'aria aperta. Tanta musica, decine di rassegne, sagre e cinema. Ecco una carrellata di idee su come trascorrere al meglio il fine settimana.

I 10 eventi da non perdere questo fine settimana:

"Destinazione paradiso". Questa la prossima fermata di Gianluca Grignani che sarà sul palco di BOnsai Garden domenica 9 luglio, nel Parco delle Caserme Rosse. A riscaldare la temperatura prima del suo live i Magenta#9. Facciamo un salto temporale della sua bio fino al 2022, anno che segna il grande ritorno di Gianluca sulle scene. A febbraio è stato ospite al Festival di Sanremo per cantare La mia storia tra le dita con Irama. In aprile annuncia un nuovo tour in elettrico “LIVING ROCK AND ROLL TOUR 2022”, insieme alla sua band, in molte note località italiane. 9 date da nord a sud, 9 concerti di puro Rock graffiante, ribelle e melodico, 9 sold out. Iconica l'apertura dei concerti con la sua voce, dal backstage: “il rock non è una chitarra distorta, il rock è libertà, è quello che dimostri ogni giorno. Tutti quelli che si sbattono veramente lo sanno cosa è il rock quello vero!!” A distanza di pochi giorni comunica, sui social e i maggiori media, l'uscita del nuovo singolo A long goodbye. Venerdì 22 aprile, "A Long Goodbye è una ballata rock che è stata lavorata con attenzione, precisione, con spunti blues che sono in grado di traghettare il mio rock in maniera molto feroce e veloce su un piano differente rispetto alle mie ballate precedenti; scritta in quindici minuti di sofferenza capitalizzati al massimo. Il singolo è un tentativo di come si possa fare del sano, anzi dell’insano rock & blues e di come “insanamente” si possano unire questi due generi uscendo dallo stereotipo italiano ma, rimanendo ugualmente mediterranei". Il Tour chiude con il concerto evento (Sold Out) "La Fabbrica di Plastica and only the best" al Fabrique di Milano il 16 ottobre.Domenica 4 dicembre, Amadeus, Direttore Artistico del Festival di Sanremo, annuncia il nome di Gianluca Grignani tra i partecipanti della 73esima edizione del Festival della canzone italiana con la canzone Quando ti manca il fiato.

Quali sono i film che andranno sul grande schermo più bello del mondo? Eccoli: venerdì 7 luglio l’Italia del Dopoguerra raccontata da Pietro Germi con "Il ferroviere" (serata promossa da Trenitalia Tper, con il contributo di A Season of Classic Films, un’iniziativa di ACE – Associations des Cinémathèques Européennes all’interno del programma Europa Creativa MEDIA); sabato 8 luglio James Dean in "La valle dell’Eden" di Elia Kazan (serata promossa da CAMST); domenica 9 luglio "Parigi brucia" di René Clément.

Musica e teatro in piazza torna per il terzo fine settimana ad animare la splendida cornice di Piazza San Francesco con un ricco calendario di spettacoli a cura di Emilia Romagna Teatro ERT / Teatro Nazionale in collaborazione con il Settore Cultura e Creatività del Comune di Bologna. Il progetto è parte di Bologna Estate 2023, il cartellone di attività promosso e coordinato dal Comune di Bologna e dalla Città metropolitana di Bologna - Territorio Turistico Bologna-Modena. Ad aprire il weekend venerdì 7 luglio alle 21.00 è lo scrittore e noto conduttore radiofonico di “Tutta la città ne parla” su Rai Radio3, Pietro Del Soldà, che debutta a Bologna con Apologia dell'avventura. La libertà fuori di sé, con la regia di Manfredi Rutelli e le musiche composte ed eseguite dal vivo da Valerio Corzani e Erica Scherl. Sabato 8 luglio alle 21.00 ospite della serata è lo scrittore Paolo Nori con Tutto tranne che il liscio, testo scritto per Rai Radio3 nel 2009, che ora porta in scena in una lettura accompagnata da l’Usignolo - il Concerto a fiato. Domenica 9 luglio alle 21.30 torna con il terzo appuntamento la rassegna Bo-Noir, dedicata al caso mediatico che ha visto coinvolta Anna Maria Franzoni, accusata dell’omicidio del figlio Samuele, con gli script della scrittrice Grazia Verasani, la moderazione del giornalista Stefano Tura, la regia di Riccardo Marchesini e gli interventi di Roberta Bruzzone, criminologa e psicologa forense e Luciano Garofano ex comandante del R.I.S. di Parma.

