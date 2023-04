Temperature in picchiata, a Pasqua più freddo che a Natale

Da qualche giorno ormai all'ombra delle Due Torri i cappotti pesanti sono tornati a circolare, con buona pace di chi, sull'arrivare della primavera e delle sue prime giornate di caldo si era scapicollato a fare il cambio stagione. Illusione. Il freddo era andato soltanto in pausa di riflessione, dovremo farci i conti ancora per un po'. Ergo, bene decidere il giusto outfit per la Pasqua, rispolverando la lana. Visto che la festività in arrivo si accinge ad essere addirittura più fredda del Natale scorso. Dati alla mano, infatti - osservando la tabella in basso tracciata da 3bMeteo - si osserva come ieri , giovedì 6 aprile, a Bologna le temperature minime si attestavano intorno a zero gradi, contro i 10 gradi registrati il giorno lo scorso 25 dicembre nel capoluogo emiliano.

Il punto del meteorologo

Intanto duqnue Bologna si trova a fare i conti con il freddo. Mentre il Comune ha dato l'ok a riaccendere i termosifoni, le gelate delle scorsi notti hanno fatto registrare ingenti danni agli agricoltori, soprattutto in Valsamoggia. Ma che sta succedendo? E come va nel resto d'Italia?

A tracciare un punto è Edoardo Ferrara, meteorologo di 3bmeteo.com, facendo una rapida panoramica delle tendenze meteo su tutto lo stivale: “Gelate tardive su gran parte del CentroNord con valori sottozero anche in pianura e danni alle coltivazioni e alla vegetazione. Temperature che stridono ancor di più se confrontate con quelle che registravamo lo scorso inverno, molto spesso sopra la media e anche abbondantemente (salvo temporanee parentesi più fredde). Ad esempio lo scorso Natale le temperature minime sono state diffusamente più alte di stamattina, faceva più caldo da Nord a Sud e non di poco: sulle coste tirreniche, Calabria, Sicilia e Sardegna minime anche di 12-14°C, sull'entroterra del CentroSud in genere si spaziava dai 7 ai 10°C. Al Nord nessuna gelata se non giusto sulle Alpi orientali: in Valpadana valori in genere compresi tra 5°C e 8°C".

In alcune città la differenza tra le minime di stamattina con quelle dello scorso Natale sono anche di 14°C, come nel caso di Firenze. A Bologna non va comunque troppo meglio, scarto di 10 gradi!

