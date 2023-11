Alluvione, l'Europa anticipa 95 milioni. Gualmini: "Arriva prima del Governo Meloni"

La Commissione Europea ha anticipato quasi 95 milioni di euro (nell’ambito del Fondo di solidarietà UE) per far fronte alle conseguenze delle alluvioni di maggio in Emilia-Romagna. Lo ha annunciato sui social il presidente della Regione, Stefano Bonaccini, che in questi giorni si trova in Giappone per promuovere l'Emilia-Romagna: "Un segnale concreto di attenzione e sostegno. Un impegno assicurato dalla presidente Von der Leyen nel sopralluogo nelle aree alluvionate subito dopo quegli eventi eccezionali e una anticipazione per l’anno in corso di cui il commissario Gentiloni aveva parlato all’incontro con sindaci e parti sociali con Romagna", ha scritto Bonaccini.

"Ecco che l'Europa arriva prima del Governo Meloni - punge l’europarlamentare bolognese Elisabetta Gualmini, già vicepresidente della Regione - 95 milioni di anticipo da parte della Commissione europea per i danni enormi delle alluvioni dello scorso maggio in Emilia-Romagna. Grazie al lavoro nostro, di noi europarlamentari del Partito democratico, si è ottenuto un risultato straordinario. L'Europa c'è, la cosa importante è stare sul pezzo e non perdere tempo come abbiamo fatto, insistendo perché venisse attivato il Fondo di solidarietà" ha scritto su twiiter.

Ora si attende la seconda "e più corposa tranche per il prossimo anno - conferma Bonaccini - Occorre fare tutto ciò che serve per risarcire e far ripartire le persone e le comunità colpite, esattamente come accadde in occasione della ricostruzione post-terremoto del 2012".

Mentre vengono avviati 120 cantieri per la ricostruzione, il presidente fa notare che “Si sono persi talmente tanti mesi, potevano essere completati o in via di completamento. Mai messa in discussione la nomina di Francesco Paolo Figliuolo ma abbiamo criticato e continuano a criticare di aver perso tanti mesi inutilmente”. Il generale tornerà in Emilia-Romagna il 21 novembre.

Richiesta danni

Da oggi, 15 novembre, alle ore 15, sarà online la piattaforma “Sfinge alluvione 2023”. Si tratta della stessa piattaforma utilizzata per il sisma del 2012, riconvertita secondo i nuovi parametri. Tutte le imprese e le famiglie che hanno subito danni dall’alluvione potranno chiedere il contributo dello Stato.