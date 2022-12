Arianna Rapaccioni e la lunga storia d'amore con Sinisa Mihajlovic (che ha sposato due volte)

Sinisa Mihajlovic è morto oggi, nella clinica romana nella quale era stato ricoverato qualche giorno fa a causa dell'aggravarsi delle proprie condizioni di salute. Al suo fianco, come gli ultimi 27 anni della sua vita, c'era la moglie, Arianna Rapaccioni.

Arianna Rapaccioni e l'addio alla carriera in tv (per amore di Sinisa)

Nata a Roma, da giovanissima ha fatto il suo debutto nel mondo della televisione. Ma la carriera da soubrette è finita ben presto, per amore dell'ex mister, come ha confessato Arianna stessa. Negli anni '90, dopo varie comparsate, ha iniziato a lavorava nel programma ‘Luna Park’, condotto da Fabrizio Frizzi. E' stato proprio in quel periodo che - galeotto un ristorante della Capitale- ha incontrato per la prima volta Miha. "Sinisa è arrivato e mi ha stroncato la carriera, ho lasciato Luna Park a metà anno...nel 95 l'ho conosciuto, nel 96 ci siamo sposati. Ci siamo innamorati subito, ci siamo guardati e non ci siamo staccati più", aveva confidato qualche tempo fa la donna a Domenica In.

A confermare tutta la forza del loro legame, in diverse occasioni, anche l'ex allenatore del Bologna: "Dopo oltre 25 anni di matrimonio e cinque figli so che le devo tutto: se non ci fosse stata lei accanto a me durante la mia battaglia contro la leucemia, non ce l’avrei fatta", confidò nel 2020 in occasione dell'uscita della sua autobiografia "La partita della vita". "Il primo mese che sono stato insieme a mia moglie non l'ho neanche sfiorata con un dito. M’ero innamorato, non volevo che pensasse che stessi con lei solo per il sesso", le sue parole.

Arianna Rapaccioni e Sinisa Mihajlovic, il 'doppio' matrimonio lungo 26 anni

Il matrimonio è avvenuto nel 1996, poi una cerimonia con rito ortodosso è stata celebrata nel 2005. Nel 2021 hanno festeggiato le nozze d'argento rinnovando le promesse, con una terza celebrazione in chiesa, in Sardegna. Dalla loro salda unione sono nati cinque figli: Viktorija e Virginia (balzate agli onori della cronaca per aver partecipato all’edizione del 2019 dell’Isola dei Famosi.), poi Miroslav, Dushan e Nicholas.

Poco più di un anno fa Virginia li ha reso nonni di una bimba, Violante. L'annuncio della gravidanza aveva fatto crollare Sinisa, ripreso a piangere di gioia per la notizia: "Ma state scherzando? Mi viene da piangere", erano state le sue parole in un video social che aveva commosso i follower.

Sempre accanto insomma. Nella buona e nella cattiva sorte. Nella gioia e nel dolore, come quello immenso attraversato durante gli ultimi 3 anni, lottando contro un male spietato. Arianna Rapaccioni perde oggi il marito, il compagno, l'amore della sua vita.