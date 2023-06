Bologna FC, la campagna abbonamenti procede a gonfie vele

“Il Bologna è una fede”, recitava il mantra dell’indimenticabile tifoso rossoblù “Barile”, ed è proprio quella fede il legame spirituale che unisce indissolubilmente la gente di Bologna alla sua squadra. Un amore incondizionato, ribadito per l’ennesima volta in questo scoppiettante avvio di campagna abbonamenti. Dopo appena sette giorni di prelazioni, infatti, le sottoscrizioni hanno ampiamente superato quota 6 mila, praticamente la metà degli abbonati totali della scorsa annata. Insomma, in attesa che il mercato entri nel vivo e nella speranza che Sartori riesca a consegnare a Motta una rosa competitiva nonostante un ragionevole clima da “spending review”, il club potrà come sempre contare sull'imprescindibile sostegno del proprio pubblico.

Alcune cifre del 2022-2023

Nella stagione passata, il Bologna ha fatto registrare un totale di 12.576 abbonati, piazzandosi così al decimo posto fra tutte le squadre di Serie A, appena dietro alla Sampdoria ma davanti all’Hellas Verona. Tante, però, le partite interne da “bollino rosso”, soprattutto verso la fine del campionato quando Orsolini e compagni facevano sognare l’Europa e al Dall’Ara venivano bloccate tutte le big del nostro campionato. Dai 25.562 del lunch kick off del 2 aprile che hanno assistito alla vittoria per 3-0 sull’Udinese, ai 29.024 della 30a giornata contro il Milan, fino ai 30.071 presenti nell’appassionante 1-1 contro la Juventus del 32° turno. Senza dimenticare i quasi 24.000 con la Roma o i 27.209 dell’ultima sfida casalinga pareggiata per 2-2 contro il Napoli Campione d’Italia. Certo, l'importanza dell'avversario ha contribuito ad alzare la media richiamando in città anche tifosi provenienti da molto lontano, ma la piazza ha sempre e comunque risposto presente all'appello.

In viaggio per tutta Italia

Numeri molto importanti, dunque, ulteriormente impreziositi dai dati registrati in trasferta, dove il Bologna è stato seguito sempre in maniera piuttosto massiccia dai propri sostenitori. Impossibile stimare con esattezza i rossoblù presenti al Mapei Stadium di Sassuolo per il derby della Via Emilia, mentre resterà sicuramente negli annali l’esodo degli oltre 4.000 bolognesi saliti a Verona per accompagnare la squadra diretta da Thiago Motta in terra scaligera nella sfida della trentunesima giornata. Tanti, tantissimi poi i tifosi che hanno gremito durante l’arco della stagione i settori ospiti di Monza, Bergamo, Roma, Udine, Empoli, Cremona e ovviamente Firenze, percorrendo migliaia di chilometri pur di non lasciar mai sola la propria squadra. Un senso d'appartenenza forte, che il popolo rossoblù continua a tramadarsi di generazione in generazione.