8 marzo di scioperi (dai bus alle scuole), iniziative e corteo nel cuore della città

Una giornata di celebrazioni e omaggi alle donne, quest'8 marzo. Ma anche di rivendicazioni, scioperi e lotta. Con possibili disagi in vari comparti, dalla scuola ai trasporti.

Per la Giornata Internazionale della Donna, le Associazioni sindacali Slai Cobas per il Sindacato di Classe, CUB, USB, ADL Cobas e Cobas Sanità Università e Ricerca, USI-CIT, USI Educazione, CUB Sanità e USB PI hanno proclamato uno sciopero generale di 24 ore di tutte le lavoratrici e i lavoratori di tutti i settori pubblici, privati e cooperativi.

Nel dettaglio oggi il personale viaggiante dei servizi Tper dei bacini di servizio di Bologna e Ferrara (bus e corriere) sarà coinvolto nel fermo che si svolgerà, nel rispetto delle fasce di garanzia, dalle ore 8.30 alle ore 16.30 e dalle ore 19.30 a fine servizio. Negli orari di sciopero, i servizi di trasporto pubblico urbano, suburbano ed extraurbano non saranno garantiti. ( Mezzi Tper e People Mover, servizi garantiti e non)

Possibili disservizi anche per l'utenza delle Ferrovie, anche se non sono previste modifiche alla circolazione dei treni a Lunga Percorrenza, mentre i treni Regionali possono subire variazioni. (Sciopero ferroviario, i treni garantiti)

Si mobilita anche il comparto istruzione e ricerca: lezioni scolastiche e universitarie pertanto potrebbero essere a rischio.

Si ferma anche la sanità. In città il fermo "interessa gli operatori dell’area comparto (infermieri, operatori sociosanitari, tecnici sanitari, ostetriche, personale della riabilitazione e amministrativi) e gli operatori della dirigenza medica e veterinaria, sanitaria, tecnica, professionale e amministrativa". L’Azienda USL di Bologna assicura i livelli minimi di attività previsti dalle disposizioni normative di riferimento e dall’accordo sindacale in caso di sciopero. ( sciopero servizi sanitari)

Potrebbero verificarsi disagi nello svolgimento anche di alcuni servizi Hera, che garantisce solo le prestazioni minime, assicurate per legge. Nello sciopero non sarà coinvolto il settore dell’energia.

Corteo Non Una di Meno oggi nel centro di Bologna

Dagli scioperi alle rivendicazioni in piazza. Per le vie del centro di Bologna oggi sit in e corteo promossi dalle attiviste di Non Una di Meno, che lanciano per il settimo anno consecutivo lo sciopero globale transfemminista, sotto le due torri come in molte altre città. In connessione con mobilitazioni in tutto il mondo, in particolare con la lotta che stanno portando avanti le donne iraniane al grido di “Donna, vita, libertà!”, anche in Italia migliaia di donne e persone lgbtqia+ scenderanno nelle strade contro la violenza maschile sulle donne e ogni forma di violenza di genere.

A Bologna la giornata comincia con un presidio dalle 8.00 alle 10.00 davanti alla biglietteria TPER in via Marconi a sostegno delle lavoratrici esternalizzate.

La giornata prosegue alle 10.00 in piazza Maggiore, dove verrà data voce a tutte e coloro che sceglieranno di incrociare le braccia contro la violenza maschile e di genere, la guerra, il razzismo e la precarietà, con interventi da attiviste da altre parti del mondo.

Infine alle 16:00 è previsto un pre-concentramento studentesco in piazza Verdi, e alle 17:00 il concentramento in Piazza XX Settembre, da dove partirà alle 18.00 il corteo che si concluderà in Piazza Maggiore. Le attiviste si prefiggono di portare in strada migliaia di persone, come accaduto gli scorsi anni. Questo il percorso lungo il quale si snoderà il serpentone: via Indipendenza, via dei Mille, viale Antonio Silvani, viale Giovanni Vicini, via Sant'Isaia, Piazza Malpighi, via Ugo Bassi.

8 marzo, iniziative nel segno delle donne

Dalle mobilitazioni in strada, alle iniziative nei palazzi. Il lavoro delle donne e il superamento delle disuguaglianze sono gli argomenti al centro delle attività istituzionali promosse dalla città meteropolitana in occasione della Giornata internazionale della donna.

Al tema del lavoro è dedicata la seduta solenne dei Consigli di Città metropolitana e Comune di Bologna, che si riuniranno domani alle 16 in forma congiunta e in presenza , e che vedrà la testimonianza di due lavoratrici della SaGa Coffe. La seduta sarà aperta da Maria Caterina Manca, presidente del Consiglio Comunale di Bologna, e le conclusioni affidate a Matteo Lepore, sindaco di Città metropolitana e Comune di Bologna.

Fra le iniziative promosse dal Piano per l'Uguaglianza metropolitano spicca la proposta di Legge di Iniziativa Popolare per l’eliminazione delle dimissioni volontarie dal Lavoro, quando la motivazione è l’impossibilità di conciliare lavoro pagato e lavoro non pagato. Alla proposta di Legge è dedicato il seminario in programma domani alle 9.30 a palazzo Malvezzi. L’incontro sarà aperto dal sindaco metropolitano Matteo Lepore e presieduto da Simona Lembi, responsabile del Piano per l’Uguaglianza metropolitano. Insieme a Daniela Freddi, responsabile del Piano per l'Economia Sociale della Città metropolitana di Bologna e ricercatrice presso IRES Emilia-Romagna, interverranno docenti universitari ed esperti in materie giuridiche e del mondo del lavoro.

A seguire, dalle 13 alle 13.30, Equal for lunch – L’uguaglianza servita a pranzo, primo appuntamento di una serie di incontri da seguire durante la pausa pranzo, per riflettere sul concetto di uguaglianza e affermarlo come bene primario. Il tema di questo incontro riguarderà l’art. 37 della Costituzione, al fine di riconoscere anche al lavoratore l’essenziale funzione familiare attribuita ora alla sola donna lavoratrice.

Non solo, dall'inaugurazioni di nuove panchine simboliche alle voci di donna, varie le iniziative cultrurali disseminate nei quartieri cittdadini. (QUI IL CALENDARIO COMPLETO)