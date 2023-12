Garisenda, Lepore: "Più aree pedonali in centro e modifiche a tutto il trasporto pubblico" | VIDEO

Si parla di Garisenda, sì, ma non solo. Si parla di ripensare l’intero trasporto pubblico, si parla di turismo, si parla della vita stessa di Bologna, a partire dal centro e via via verso le zone più periferiche. Ne parla il sindaco Matteo Lepore alle telecamere di BolognaToday.

“Quello che sta accadendo alla nostra torre – dice il primo cittadino – è anche un’opportunità. Tutto il mondo ne sta parlando, e già in molti sono venuti a Bologna. È un’occasione di ripensare al centro storico e il trasporto pubblico totale. Chiusa via San Vitale, abbiamo dovuto deviare 675 linee di autobus. Lo so che in questo ultimo mese ci sono diversi ritardi, e me ne scuso con i cittadini, ma naturalmente era dovuto. Il cantiere ci permette di ripensare l’intero trasporto pubblico: mi sono preso l’impegno di fare una proposta entro la fine dell’anno”.