 Omicidio stradale in via Azzurra e l'ipotesi di patteggiamento che fa discutere

E' polemica sull'ipotesi di patteggiamento per chiudere la vicenda giudiziaria intorno incidente stradale mortale avvenuto in via Azzurra (VIDEO) a Bologna lo scorso ottobre.La proposta arrivata dall'aula del tribunale è quella di quattro anni di arresti domiciliari all'autista che ha travolto e ucciso l'81enne Luisa Giovannini. L'uomo, 39 anni e con precedenti specifici, è anche risultato positivo al test antidroga e alla guida senza patente.

La proposta che arriva dai legali fa discutere. Sul tema si spende Mauro Sorbi - presidente dell’Osservatorio per l’educazione alla sicurezza stradale della Regione Emilia-Romagna - che in una nota tiene a "ricordare la storica e pesante piaga dell’incidentalità stradale, che per l’OMS è un problema di salute pubblica, ancora troppo trascurato, tra le prime cause

di morte nel mondo". Poi rimarca come "il consumo di alcol e droghe influenza sia il rischio di incidenti sia la gravità delle conseguenze. Pedoni, ciclisti e motociclisti sono le tipologie degli utenti in vetta per decessi"

Per Sorbi "informare, sensibilizzare su questo tema per un cambio di cultura è l’improba mission del nostro operato.Quotidianamente le forze dell’ordine preposte per far rispettare le norme contenute nel Codice della Strada affrontano criticità per organizzare i controlli necessari." E' in quest'ottica che per il presidente dell'OMS "indignano" sentenze come quella di patteggiamento intorno all'incidente di via Azzuzza,

"Ciascuno, nel proprio ruolo di cittadino e/o di istituzione, deve, ripeto deve, fare la propria parte per smantellare false credenze di impunità - aggiunge ancora Sorbi -Guidare senza averne titolo, mettersi sulla strada sotto l’effetto di sostanze psicotrope (alcol, droghe) denotano una consapevolezza di violare norme che tutelano la sicurezza delle persone e la salvaguardia della loro stessa vita" e chiosa auspicando che "il giudice sappia valutare con saggezza e severità il gravissimo episodio criminoso".