Portici, le notizie della settimana (19-25 febbraio)

Aria pesante

Che l’aria che respiriamo in Emilia sia spesso pessima non è una novità. Ma questa settimana, l’ennesima in cui le polveri sottili Pm 2,5 hanno raggiunto livelli record, se n’è parlato un po’ di più e con toni allarmistici, nonostante è risaputo da anni che la Pianura Padana sia tra le regioni più inquinate d’Europa. Ci si è chiesto se il blocco delle auto, una delle principali misure anti-smog in città, sia abbastanza efficace, e molti si sono domandati quali rischi corriamo per la salute e quali sono le buone pratiche da adottare. Si è mossa anche la Regione, che ha chiesto un incontro con il Ministero dell’Ambiente e i sindaci per chiedere misure speciali.

I "signori della droga"

La Polizia ha portato alla luce una gigantesca rete di spaccio che nell’area metropolitana si estendeva dal Navile fino a Casalecchio. L’organizzazione, formata da almeno sei gruppi, agiva con “centralinisti” (capi che raccoglievano gli ordini dei clienti) e “cavallini” per effettuare consegne di droga, tra cui cocaina e hashish, fino a un centinaio di vendite al giorno. Sono state 19 le misure cautelari disposte, di cui 13 in carcere.

Un po' di cultura italiana

Il Ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano ha presentato il nuovo Museo della Cultura Italiana, che sorgerà in Bolognina. Sarà un’esposizione cross-mediale di, appunto, la storia e la cultura italiani. Sorgerà di fianco alla sede di Illumia (partner del progetto) e ci potrebbero volere tre anni per costruirlo. Nell'esposizione ci sarà spazio anche per la tradizione culinaria. E a proposito di cibo ci siamo chiesti: tram e stadio temporaneo riusciranno a salvare Fico?

I 30 secondo Larghetti

Gianluca Notari ha intervistato Simona Larghetti, consigliera delegata alla Mobilità ciclistica e Sicurezza stradale, sulla delibera della Città 30 vista dalla prospettiva dei ciclisti: tra le altre cose, Larghetti ha raccontato come e quando è nata questa idea di Bologna a 30 km/h.

La nuova palestra popolare

È quella inaugurata questa settimana al Centro Sportivo Barca. L’edificio polifunzionale sorge al posto di un ex bocciofila abbandonata da anni e può ospitare tutti gli sport indoor ma anche eventi di ballo e attività culturali. Ci abbiamo fatto un giro.

Domenica sportiva

Quarto successo consecutivo e quarto posto in classifica per il Bologna di Thiago Motta, che volano a 48 punti dopo il 2-0 casalingo contro il Verona (Fabbian 27’, 65’ Freuler). Attese sul parquet di casa la Virtus, contro il Valencia in Eurolega giovedì, e la Fortitudo oggi in campo dalle 18 contro la Blu Basket.

