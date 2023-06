Guida al weekend: la mappa dei migliori eventi di questo fine settimana

Siamo ufficialmente in estate e Bologna si sta davvero riempiendo di eventi: tutti bellissimi (dobbiamo dirlo). E' cominciato il cinema in Piazza Maggiore, i palchi di alcune rassegne musicali sono già caldi, i cartelloni dei festival sono partiti e fanno passare da Bologna, già da questo weekend. Ma ci sono anche sagre e rievocazioni storiche, mercatini e ottime occasioni per fare affari prima delle vacanze. Fino a domenica 25 giugno sarà visibile e visitabile l'installazione luminosa di Cesare Cremonini lungo il portico di San Luca.

I 10 eventi da non perdere questo fine settimana:

(per tre serate di musica)

Tre giorni di grande musica: si parte venerdì sera con Carl Brave, Rosa Chemical e Rose Villain, si continua sabato con Verdena, Naska, Meg e domenica è la volta di Noyz Narcos, Nitro, Fuera, BNKR 44 e Kid Yugi. Dove? Al fresco: nel verde del Parco delle Caserme Rosse dove si svolge Oltre Festival, la kermesse nata nel 2019 come un invito a passare qualche giornata oltre le mura del centro, esplorando generi e suoni, in mezzo alla gente. La location non è casuale visto che è in Bolognina: una zona periferica che diviene così il centro nevralgico di una rassegna musicale e culturale. Oltre i luoghi e oltre i generi.

(per tornare su casi di cronaca indimenticabili)

Domenica 25 giugno in Piazza San Francesco la prima serata della rassegna "Bo-Noir. Il Salotto Nero di Bologna". Dalle 21.30 in poi in una suggestiva cornice scrittori, giornalisti, esperti, parenti delle vittime si incontrano su un palcoscenico per ripercorrere le tappe di alcuni casi di cronaca nera che hanno segnato l’Italia. Le parole della letteratura, le immagini del cinema e la musica dal vivo contribuiranno alla narrazione, a far rivivere i sentimenti legati a storie che non possono essere dimenticate e a raccontare un paese come quello italiano, fitto di vicende e interrogativi che ancora attendono risposte. Il primo appuntamento è con il caso della famiglia Carretta, che nel 1989 scompare nel nulla. Intervengono Luciano Garofano, Comandante del R.I.S. di Parma dal 1995 fino al 2009, biologo e generale in congedo Arma Carabinieri Giuseppe Rinaldi, Giornalista, autore e conduttore televisivo. Storico inviato del

programma "Chi l’ha visto?" Valerio Varesi, Scrittore e giornalista modera Stefano Tura. Script Grazia Verasani, regia Riccardo Marchesini reading Grazia Verasani, al contrabbasso Camilla Missio.

(per una gita fuori porta)

Sabato 24 giugno torna la "Marzanotte" alla sua 11° edizione. Un evento in grado di regalare a Marzabotto e all'intero appennino bolognese, una giornata fuori dagli schemi, piena di musica dal vivo, spettacoli, buskers, bancarelle di hobbisti e artigianato e non mancherà ovviamente il buon cibo con stand gastronomici di tutti i tipi. Bella occasione per una gita fuori porta.

