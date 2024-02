Weekend a Bologna: i 10 eventi da non perdere!

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Tanto buon teatro con nomi altisonanti anche questo fine settimana. Per chi non ha ancora messo via i travestimenti, il Carnevale continua. Per tutti gli altri? Musica e mostre, ma anche buon vino. Cosa succede in fiera a Bologna questo fine settimana? Va in scena "Liberamente", il salone del tempo libero e anche dello sport vista la massiccia partecipazione del CONI. Sempre nei padiglioni altri fertival collateriali che accontentano gli appassionati di figurine, benessere olistico e tecnologia. Ultimi giorni per vedere la mostra World Press Photo nel sottopasso di Piazza Re Enzo, in abbinamento (un biglietto unico) alla "Bologna fotografata".

I 10 eventi da non perdere questo fine settimana:

Il 24 e il 25 febbraio 2024 lo spettacolo "Scopate Sentimentali" in scena sul palco del Teatro Arena del Sole. Tre grandi artisti per uno spettacolo fatto di parole, voci, silenzi, musica e luci. L’attore Filippo Timi e i musicisti Rodrigo D’Erasmo (violinista, compositore, arrangiatore e polistrumentista) e Mario Conte (musicista/sperimentatore dentro e fuori la musica elettronica) creano un lavoro dedicato a Pasolini, con testi originali scritti dallo stesso Timi. Con il sottotitolo Esercizi di sparizione, lo spettacolo mira a dimostrare come Pasolini non potesse essere stato altro da sé, un uomo che aveva scelto fatalmente di essere fedele al proprio daimon, cioè quell’insieme di vocazione, carattere e irripetibilità che ciascuno di noi riceve alla nascita. Quattro movimenti – Primavera, Estate, Autunno, Inferno – per intercettare l’azione del daimon nella biografia di Pasolini, aldilà di ogni retorica e vittimismo. Per scoprire come l’autore fosse «un poeta divorato dalle Amazzoni, attaccato dalle Erinni, il fulmine di Zeus si è scagliato su di lui».

Dal 23 al 24 febbraio 2024 lo spettacolo "Il Giocattolo" in scena sul palco del Teatro Celebrazioni. La pièce, che vedrà come protagonisti Francesca Chillemi insieme a Kabir Tavani, metterà in scena la storia di un serial killer, soprannominato “Il Giocattolaio”, che è solito prendere di mira le donne, pur decidendo di non ucciderle. Egli le seduce e le lobotomizza con molta destrezza, abbandonandole a un destino atroce: farle diventare bambole viventi, immobilizzate su una sedia a rotelle e disponibili a ogni suo desiderio. Proprio sul caso di queste terribili aggressioni sta indagando Maude, una giovane psicologa criminale, da poco trasferitasi in un cottage isolato alla periferia di Los Angeles. Una notte un motociclista busserà alla sua porta per chiederle di poter usare il telefono. Dopo un primo momento di reticenza, Maude deciderà di far entrare in casa lo sconosciuto. Che sia proprio lui il terribile Giocattolaio? Tra i due si svilupperà un rapporto molto ambiguo nel quale i ruoli si confonderanno fino a rendere il carnefice vittima e viceversa. Il Giocattolaio è un thriller psicologico claustrofobico ricco di tensione e suspence in cui a susseguirsi saranno colpi di scena a ritmo serrato. Il testo indaga la capacità umana di manipolare il prossimo, l’attitudine delle persone a mentire nonché l’inclinazione dell’essere umano a torcersi psicologicamente quando è mosso da forti emozioni, soprattutto se si tratta di quelle più inconfessabili.

Sabato 24 febbraio 2024 "YE E TY DOLLA $IGN" live sul palco dell'Unipol Arena. Kanye Ye West, rapper, musicista e produttore discografico statunitense plurivincitore di Grammy, si appresta a portare il listening party di Vultures 1 in UNIPOL ARENA, in collaborazione con Ty Dolla Sign. Unipol Arena, palco dei più grandi artisti della scena nazionale e internazionale, si appresta a ospitare Ye, Ty Dolla $ign e altri incredibili ospiti.

Sabato 24 febbraio 2024 Teo Mammucari in scena sul palco del Teatro Dehon con lo spettacolo "Sarà capitato anche a voi". Sul palco la sua comicità esplora e porta alla luce alcune grandi tematiche della nostra quotidianità. Con dissacrante ironia e tanto umorismo Teo Mammuccari prende per mano il suo pubblico e lo porta a visitare una grande mostra d’arte fatta di quadri diversi e in cui ciascuno può riconoscere un pezzo di sé. Ci accompagna a guardarci da vicino. Così, in un rito collettivo e quasi catartico, potrebbe capitare di uscire dal teatro un po’ più consapevoli, alleggeriti. Forse con uno sguardo diverso e più benevolo nei confronti di noi stessi.

Sabato 24 e domenica 25 febbraion 2024 "Appino" live sul palco del Locomotiv Club. Andrea Appino, noto semplicemente come Appino è un cantautore, chitarrista e produttore discografico italiano, frontman del gruppo toscano The Zen Circus. Dopo otto anni il cantautore toscano torna sul palco con un tour solista e il nuovo album “Humanize”, in uscita il 17 novembre.

Domenica 25 febbraio si rinnova l'appuntamento con la visita guidata "Alla scoperta dei luoghi del Guercino a Cento e Pieve di Cento".

Programma: Partenza alla volta di Pieve di Cento: Giovanni Francesco Barbieri, detto il Guercino, lascia una presenza ben visibile qui nella “piccola Bologna”. Visita a “Le Scuole”, il grande edificio liberty che ospita la Pinacoteca "Graziano Campanini", con una sala dedicata al Guercino ed ai suoi allievi: in mostra i 10 affreschi del Maestro dedicati a Rinaldo e Armida. Camminando sotto i portici giungeremo poi alla Chiesa della Collegiata, vera pinacoteca sacra, dove il Guercino, con la sua Annunzianda, si confronta con il suo eterno “rivale” Guido Reni. Nella piazza centrale faremo una breve sosta per caffe’ e biscotti tipici del territorio. Ripartenza per Cento, patria del Guercino, dove l'artista nacque e visse fino al suo trasferimento a Bologna. Dalla Rocca, riconoscibile sfondo di alcune opere giovanili, una passeggiata lungo il corso Guercino ci porta alla Pinacoteca, riaperta dopo il terremoto e proprio per questa occasione. Qui potremmo ammirare numerose e pregevolissime opere di questo infaticabile grande artista, protagonista della pittura barocca, con le sue magnifiche “madonne” ed i paesaggi del territorio negli affreschi giovanili.

Sabato 24 febbraio 2024 Barbara Stefanelli presenta "Love harder". L’incontro sarà moderato dal giornalista e autore Federico Rampini e due studentesse della Scuola di teatro Galante Garrone di Bologna leggeranno alcuni brani tratti dal libro. Nika, studentessa, 16 anni. È caduta da un palazzo, dice il regime. Aida, 36, medico. Un amante abbandonato l’ha spinta giù dal cavalcavia, dice il regime. Reyaneh, ancora teenager al suo ingresso in prigione. Lei in effetti è stata giustiziata, dopo sette inverni, perché giudicata colpevole di aver ucciso un uomo: questa volta il regime non mente, ma nasconde che quell’uomo stava cercando di stuprarla. Sono queste, e molte altre, le storie quotidiane delle ragazze iraniane lungo le strade della “loro” Rivoluzione, che dura da oltre quarant’anni e che sogna di aver imboccato il rettilineo finale. Una generazione di giovani donne istruite che si rispecchiano nelle coetanee di Paesi più liberi, ne condividono i desideri, aspirano agli stessi diritti.

Dal 18 al 25 febbraio 2024 l'opera di Giuseppe Verdi "Il Trovatore" in scena sul palco del Comunale Noveau. In scena, nel Trovatore non succede quasi nulla. Però ciascuno racconta una storia, la stessa, da diversi punti di vista. C’è Ferrando, che narra di un bimbo mezzo carbonizzato per la vendetta di una giovane zingara, forse una strega. C’è Azucena, che ricorda il rogo della madre, la missione di vendetta, l’amore per il figlio (adottivo). C’è Leonora che rievoca il torneo in cui ha conosciuto un misterioso e affascinante cavaliere trovatore. C’è Manrico che descrive il duello e la “strana pietà” per il rivale in amore e in politica. Sembra una storia complessa da raccontare, ma è un puzzle di memorie che mescola nobili ed reietti, alti sentimenti, superstizione e violenza. Fra il buffone gobbo Rigoletto (1851) e la prostituta Violetta (1853/4), nel 1853 la zingara Azucena compone un trittico di eroi verdiani “diversi” ed emarginati; come tale musicalmente si esprime, in un’opera che, quale perpetuo racconto, più delle sue sorelle della Trilogia popolare si richiama alle forme del Belcanto.

Domenica 25 febbraio 2024 si rinnova l'appuntamento con il Carnevale di Medicina. Un pomeriggio di intrattenimento per grandi e piccini con sfilate in maschera in giro per il paese con musica e sorprese presso il campetto di basket in via Oberdan. La maschera più bella: una vera sfida alla tua creatività, indossa il tuo costume più bello e sfila tra le vie del paese. È possibile partecipare da soli, in coppia o in gruppo. Non perderti questa opportunità, fatti ammirare. Gara di dolci: perché il carnevale si esprime anche in cucina. La giuria è pronta ad assaggiare sfrappole, castagnole, chiacchiere e decidere quale è la ricetta regina del carnevale medicinese 2024.

Dal 25 al 27 febbraio, si arricchisce il programma di eventi che animano la tre giorni dedicata al vino buono, pulito e giusto. Dove? In fiera. Tra una masterclass e una degustazione al banco d’assaggio, non mancano infatti convegni, presentazioni e incontri che vedono esperti, produttori, docenti e autori confrontarsi sulle principali istanze legate al panorama vitivinicolo internazionale. Dallo Spazio Reale Mutua alla Demeter Arena, passando per Casa Slow Food: ecco i momenti di riflessione in cui scambiarsi idee su buone pratiche e obiettivi futuri, ma soprattutto conoscere storie ed esperienze virtuose che stanno tracciando nuove strade nel mondo della viticoltura da un punto di vista ambientale, culturale e sociale.

