PODCAST | Disabilità e autonomia, dialogo fra i ragazzi di Associazione di Idee e Luca Trapanese

Verso il 3 dicembre, Giornata mondiale della disabilità. Al centro la voce chi attraversa la vita con abilità diverse. E chi accompagna queste persone nel quotidiano. Le loro voci nel podcast “Una Storia di Idee” che ha l’obiettivo di raccontare, attraverso parole chiave, il lavoro educativo che ha accompagnato il percorso di crescita dei giovani adulti di Associazione d’idee (associazione bolognese), nel quale hanno sperimentano abilità e capacità personali per diventare indipendenti. Un racconto fatto dalle loro parole e in cui si condividono, in ogni puntata, idee e riflessioni in un confronto con esperti del tema trattato.

In tutto le puntate sono cinque (su Spotify a partire dal 1°dicembre 2023 e in anteprima qui per i lettori di BolognaToday) ognuna dedicata a un tema diverso, con altrettanti ospiti: i ragazzi nella prima parlano di autonomia con Luca Trapanese , assessore alle politiche sociali del comune di Napoli, da sempre impegnato nel lavoro con bambini e adolescenti disabili, single ha adottato una bambina con sindrome di down.

Nella seconda puntata con Mariacarla Tabanelli si tratta il tema del lavoro, nella terza insieme a Federico Taddia si parla di relazioni e nell’ultima Alessia Cinotti parla di essere adulti. I ragazzi del laboratorio di podcast che hanno lavorato al progetto sono: Eugenio degli Esposti, Giovanni Brischetta, Tobia Meneghini, Federico Mignucci.

