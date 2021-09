Elezioni amministrative 2021: anche Castel del Rio al voto. Baldazzi ci prova per la terza volta

A Castel di Rio si vota per eleggere il nuovo sindaco, e Alberto Baldazzi ci prova per la terza volta. Un caso più unico che raro per il comune di poco più di 1200 residenti, lungo il fiume Santerno. A sfidarlo per la prima volta è il nuovo candidato di centrodestra Fabio Morotti.

Alberto Baldazzi

Baldazzi si presenta con la lista 'Per Castel del Rio' è composta da Daniela Masi, Elisabetta Masi, Sergio Galeotti, Gabriele Ciarlatani, Annamaria Mazzini, Marco Dall’Osso, Stefano Sabioni, Raffaella Cantagalli, Davide Righini e Franca Poggiali.

Fabio Morotti

Fabio Marotti è il candidato sindaco del centrodestra, e si presenta con lista 'Centrodestra per Castel del Rio', composta da: Renzo Gasperini, Giovanni Linguerri, Matteo Elia Luigi Iervolino detto “Gigi”, Flaviana Camaggi, Franco Antimi, Marco Ronchini , Mauro Fini, Ivan Miani, Mara Castaldi, Federico Bitelli.

Elezioni Bologna, interviste ai candidati a sindaco