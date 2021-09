Elezioni amministrative: come può votare chi è in isolamento o in quarantena causa Covid

Il 3 e 4 ottobre si vota a Bologna per eleggere il nuovo sindaco (scheda azzurra) e i presidenti di quartiere (scheda rosa). In altri comuni della provincia, invece, si eleggerà 'solo' il nuovo sindaco. Ma come possono votare le persone che sono in isolamento o in quarantena? Scopriamolo subito!

Come può votare chi è in quarantena o isolamento (anche in ospedale)

Con il decreto-legge 117/2021 sono state disciplinate le modalità di raccolta del voto degli elettori in condizioni di quarantena o di isolamento fiduciario, e degli elettori sottoposti a trattamento ospedaliero o domiciliare per Covid-19. E' stata prevista l’istituzione di sezioni ospedaliere nelle strutture sanitarie con almeno 100 posti-letto che ospitano reparti Covid-19, le quali, attraverso i relativi seggi speciali, saranno chiamate anche a provvedere alla raccolta del voto domiciliare e del voto dei ricoverati nei reparti Covid-19 di strutture sanitarie con meno di 100 posti-letto, come riportato sul sito della regione Emilia Romagna.

In caso dell’impossibilità di una loro costituzione, le sezioni ospedaliere e i seggi speciali potranno essere composti da personale delle Unità speciali di continuità assistenziale regionale (Uscar) o, in subordine, da soggetti appartenenti alle organizzazioni di protezione civile che abbiano manifestato disponibilità. Ove ulteriormente necessario, il sindaco provvederà alla nomina di suoi delegati.

Per assicurare l’esercizio del diritto di voto da parte di coloro che si trovino in trattamento domiciliare, in condizioni di quarantena o di isolamento fiduciario, è stata riconosciuta ai Comuni nei quali non sono ubicate strutture sanitarie Covid la possibilità di istituire seggi speciali per la raccolta del voto domiciliare. In caso di accertata impossibilità per il Comune di costituire tali seggi speciali, potrà essere istituito un solo seggio speciale per due o più enti locali. Per garantire adeguate condizioni di sicurezza, infine, è stato disposto che i componenti delle sezioni ospedaliere e dei seggi speciali dovranno essere in possesso del “Green pass”.

