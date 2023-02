Primarie PD, Bologna traina Bonaccini. Ma per Schlein la partita è aperta

Da giorni Stefano Bonaccini va ripetendo che una campagna con “un livello di rispetto e civiltà come questo raramente si è visto: sono state primarie in cui il rispetto fra di noi è stato massimo”. Intanto, però, il governatore dell’Emilia-Romagna prepara il colpo del ko su Elly Schlein: “A Paola De Micheli e Gianni Cuperlo chiederò se valutano possibile una convergenza sulla mia proposta” ha detto Bonaccini, seguendo il profumo di vittoria che si fa via via più intenso con il passare dei giorni. I numeri sono in effetti dalla sua parte: il distacco generale del presidente della regione sulla sua ex numero due è in costante crescita, seppur di poco.

I dati di Emilia-Romagna e Bologna

In Emilia-Romagna, secondo i dati riportati da Ansa, Bonaccini ha raccolto 3.029 voti, pari al 55,42%, davanti a Elly Schlein che ha raccolto 1.812 voti, pari al 33,15% seguita a sua volta da Gianni Cuperlo con 538 voti, pari al 9,84% e da Paola De Micheli con 87 voti pari all'1,59%. In totale i voti validi sono stati 5.446.

Più nel dettaglio, nella sola città di Bologna, Bonaccini ha ottenuto 1.149 voti, pari al 47,44%; Schlein 981 voti, pari al 40,50%; Cuperlo 259 voti, pari al 10,69% e De Micheli 33 voti pari all'1,36%. In totale i voti validi sono stati 2.422. Guardando all'interno territorio nazionale, il bilancio provvisorio sarebbe, al momento, 48% contro 40% (dati BiDiMedia).

Elly Schlein può ancora sperare

Il comitato a supporto di Elly Schein, intanto, continua a sperare. Dati riportati dall’entourage della deputata si distaccano leggermente da quelli di Ansa: la media regionale sarebbe del 29% con picchi a Rimini (41%), Bologna (34%) e Forlì (31%).

“Da oggi si apre una nuova fase nel campo largo – dicono Antonio Mumolo, Emma Petitti, Gessica Allegni e Anna Paragliola, membri del comitato regionale in favore a Schlein – dove Elly saprà fare la differenza. Il 26 febbraio la partita è aperta e alle primarie riusciremo a raccogliere la voglia di cambiamento che abbiamo già riscontrato nei circoli. C’è bisogno di una grande mobilitazione collettiva, capace di coinvolgere tutti i mondi che in questi anni hanno riempito le piazze ma non si sono sentiti rappresentati. Contro il governo più di destra della storia repubblicana serve un Partito Democratico nuovo, aperto, con una identità chiara e classi dirigenti credibili, capace di rappresentare le istanze sociali del Paese, di dare voce e spazio alle donne e alle generazioni più giovani. Elly Schlein è la Segretaria di cui il PD ha bisogno”. Oltre a Lombardia e Lazio, il cui voto nei circoli è stato prorogato di una settimana vista la concomitanza con le elezioni regionali, Schlein può certamente sperare nei numeri del voto online, fortemente voluto e (parzialmente) ottenuto dall’ex eurodeputata in fase assembleare. La sensazione, così come filtra da persone vicine a Schlein, è che la fiducia sia ancora tanta. Questi primi risultati sarebbero andati “oltre ogni aspettativa” e, per la deputata e il suo staff, rimane la convinzione una partita ancora apertissima.

