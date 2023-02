Primarie PD, affluenza oltre il milione. Schlein in vantaggio nel testa a testa

Soddisfazione per la grande partecipazione alle primarie del Partito Democratico. Alle 13 il dato era di 598.121 votanti, sintomo che il milione augurato da più parti nei giorni precedenti al voto sarebbe stato facilmente raggiunto. Si attendono a minuti i dati sull’affluenza totale

I primi dati sulle preferenze

“La partita è aperta, lo spoglio sarà lungo. Dovremo aspettare tutta la notte” ha detto il sindaco di Firenze e presidente del comitato pro Bonaccini Dario Nardella, arrivato alla Casa dei Popoli di Casalecchio di Reno in supporto al candidato. I primi dati parziali dell’agenzia YouTrend, infatti, confermano Elly Schlein in vantaggio sulle grandi città: Bologna (53,7% Schelin e 46,3 Bonaccini su 5,452 voti) Milano, Roma, Torino, Genova e anche nella “rossa” Sesto San Giovanni. Il dato parziale per ora, su 90mila voti, vede Schlein avanti per il 56,8% contro il 43,2% di Bonaccini. Mancano per ora all’appello i dati sulle grandi città del sud: le prime rilevazioni arrivano da Benevento, dove Bonaccini sarebbe in vantaggio dell’80%, e da Napoli, dove il governatore sarebbe avanti del 62,6% contro il 37,4% della deputata.

Il testa a testa è confermato anche dall'agenzia BiDiMedia, che come proiezione mette Schlein tra il 52% e il 57% e Bonaccini ta il 43% e il 48&. Dal comitato Schlein traspare entusiasmo, mentre tra i sostenitori di Bonaccini compare qualche muso lungo. Ma la partita è ancora aperta.

Il PD al voto