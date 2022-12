Mihajlovic, frecciatina dalla famiglia: "Un grazie alle persone vere, quelle che ci sono state non per apparire" 

I social da giorni sono inondati di foto, video e parole di cordoglio per Sinisa Mihajlovic, l'ex mister del Bologna prematuramente scomparso a causa di una leucemia mieloide acuta. Qualcuno di questi messaggi non è stato probabilmente molto apprezzato dalla famiglia del 'sergente Miha'. O almeno così lasciano intendere le parole odierne della figlia Viktorija, che attraverso la propria pagina Instagram pare lanciare qualche frecciatina mirata a chi abbia sfruttato la triste circostanza per guadagnare le luci della ribalta.

"Ci tenevo a ringrazia con tutto il mio cuore le persone che ci sono state vicine in questi giorni molto difficili". Comincia così il post di Vicky, che poi però sottolinea: "Le persone vere, quelle di cuore, quelle pure, che ci sono state non per apparire in qualche foto o video. Non per il semplice gusto di dire 'io c'ero, io lo conoscevo'. Quelle persone che con un solo gesto, un solo sguardo, con la loro presenza costante, mi e ci hanno alleviato anche per un solo istante il dolore. Io, noi e voi sappiamo".

Poi la tenera dedica al suo super-eroe

Tolto forse qualche sassolino dalla scarpa, la figlia dell'ex rossoblù si è lasciata andare a una dedica tenerissima, ricordando il suo 'super-eroe' e postando uno scatto dal giorno dei funerali: "L’ho sempre detto che hai i superpoteri, papà, - ha scritto in un post - adesso per esempio sei diventato invisibile, ma ci sei sempre e per sempre. io e te uno accanto all’altro, come in questa foto, d’altronde non è mai stato diversamente da quando sono nata. Ti amo papi"

Parole che fanno eco a quelle postate poco dopo l'annuncio della morte dell'ex mister, quando Vicky postando uno scatto che ritrae un intimo momento , prometteva al papà "ovunque tu sia, ti amerò fino lì"