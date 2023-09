Caos e ritrovo di pregiudicati: bar (ri)chiuso dal questore

Era già stato chiuso un anno fa e ieri il Questore ha fatto notificare un nuovo decreto di sospensione della licenza a un bar di via Marco Emilio Lepido, nel quartiere Navile.

All'interno del locale, le diverse verifiche delle Polizia amministrativa e locale (l'ultima il 31 agosto scorso), oltre ad accertare la presenza di persone ubriache e musica a tutto volume, sono stati identificati diversi clienti risultati pregiudicati. Pertanto, gli agenti ieri 5 settembre, hanno notificato al titolare la sospensione ( in base all'articolo 100 del TULPS - Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.)

Cosa dice la legge

L'articolo 100 del TULPS stabilisce che il Questore può sospendere la licenza di un esercizio nel quale siano avvenuti tumulti o gravi disordini, o che sia abituale ritrovo di persone pregiudicate o pericolose o che, comunque, costituisca un pericolo per l'ordine pubblico, per la moralità pubblica e il buon costume o per la sicurezza dei cittadini.

Qualora si ripetano i fatti che hanno determinato la sospensione, la licenza può essere revocata.

La Polizia spiega che si tratta di un potere discrezionale oggettivo che valuta non solo la pericolosità effettivamente riscontrata, bensì anche elementi solo potenzialmente idonei a far concludere la pericolosità per la collettività, per l'ordine pubblico ed il buon costume assumendo, quindi, una funzione preventiva finalizzata ad evitare situazioni di pericolo. Pertanto, non è necessario che i disordini si siano effettivamente verificati, basta una situazione di pericolo potenziale ed oggettivo per legittimare l'adozione di simili provvedimenti, sempre suffragati da specifica attività di polizia giudiziaria