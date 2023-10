Plat: nuova occupazione in via de’ Carracci

C’è una nuova occupazione in città. La firma è quella di Plat, piattaforma di intervento sociale, che all’alba di questa mattina ha preso possesso di uno stabile, comprensivo di tre condomini, in via de’ Carracci.

L’occupazione si inquadra nel più ampio contesto di Radical Housing Project 2.0, progetto lanciato dallo stesso collettivo che punta al riutilizzo di stabili e appartamenti inutilizzati mettendoli al servizio delle persone senza una casa. Plat è lo stesso collettivo che mesi fa aveva occupato uno stabile in via Raimondi di proprietà di Asp, poi lasciandolo in modo da favorire i lavori di ristrutturazione da parte della proprietà e trasferendosi in via di Corticella, in un altro palazzo in disuso da anni, di proprietà dell’Ausl.

“La crisi abitativa a livello europeo, italiano e bolognese – scrivono gli attivisti e le attiviste sul proprio profilo Facebook – continua a crescere. I prezzi schizzano alle stelle, multinazionali e piattaforme accumulano enormi profitti, palazzinari e speculatori sfruttano al massimo la loro posizione, cresce una grave contraddizione tra l’accumulo dell’estrazione di rendita urbana e l’inclusione sempre più impoverita o l’esclusione tout court dalle centralità urbana. Stiamo assistendo a una silenziosa ma violenta periferizzazione sociale che coinvolge fasce di popolazione sempre più ampie. Di fronte a questo scenario, non possiamo né vogliamo stare in silenzio né accettare i processi di marginalizzazione. La direzione da prendere non può che essere quella di rovesciare i rapporti di forza. Con l’iniziativa di oggi rivendichiamo con forza la legittimità dell’autorecupero dello sfitto per l’emergenza abitativa, pratica importantissima che ancora nella nostra regione non è riconosciuta ma che potrebbe dare risposte immediate a centinaia di famiglie che vivono l’emergenza abitativa”.

Solo ieri, gli attivisti e le attiviste di Plat si erano schierati al fianco dei residenti di Villa Pallavicini, in contrasto alla notifica di sfratto che li aveva colpiti.