Ancora violenza in Galleria 2 Agosto: due feriti

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Ennesimo episodio di violenza in zona stazione centrale. Ancora una volta la miccia è partita dalla Galleria 2 Agosto. Qui ieri sera, poco dopo le 19, è scoppiata una rissa a suon di bottigliate tra due soggetti stranieri. La lite - i cui motivi scatenanti sono rimasti ignoti - è poi proseguita fino fino all'antistante stazione, in piazza Medaglie D'oro. Dalle parole sè è passati in breve ai fatti. Il parapiglia, davanti ai passanti, che hanno allertato sul posto le forze dell'ordine e l'ambulanza. Il bilancio è di due feriti, fortunatamente non gravi.

Zona 'calda'

La zona antistante la stazione ferroviaria non è certamente nuova a episodi di degrado, spaccio e violenza. Il mese scorso altro intervento di polizia per una rapina al bar. A fine dello scorso anno l'ultima cruenta aggressione. Il parapiglia era scoppiato tra un gruppo di extracomunitari, in pieno giorno. Ad avere la peggio era stato un uomo centroafricano che era finito in ospedale. Una manciata di settimane prima un 17enne era stato arrestato per due fatti di sangue, mentre qualche mese prima si era consumata una brutale rapina: un uomo era stato assalito e buttato a terra per le catenine e il portafoglio. Nello stesso periodo un giovane era stato accoltellato in pieno giorno davanti alla Galleria, che era stato teatro anche di una maxi rissa che aveva coinvolto una ventina di persone. Scene da vera e propria guerriglia urbana che avevano portato ad aumentare i controlli di Polizia nella zona. Controlli che evidentemente ancora non danno l'esito sperato, visto l'episodio di ieri sera.