Suviana, il tentativo disperato di fuga. Si parte da qui per ritrovare l'ultimo disperso

"Secondo quanto possiamo apprendere dai punti dove sono state trovate le prime vittime e i feriti, l'incidente non sarebbe stato istantaneo, tanto è che ci sono stati dei tentativi di fuga. A qualcuno sono riusciti per, loro grandissima fortuna, altri purtroppo non ce l'hanno fatta". Così ' i vigili del fuoco, sul proseguo delle ricerche alla centrale idroelettrica di Bargi, sul lago di Suvianana, teatro del drammatico incidente che conta - ad ora - 6 morti e 5 feriti.

All'appello infatti ancora Vincenzo Garzillo, 68 anni, è rimasto l'unico operaio di cui non si hanno più notizie da martedì. Le perlustrazioni si concentrano al piano meno nove. Se lì non vi fossero risultati si scenderà al -10, aggiungono i Vigili del fuoco. La strada che stanno tentando è quella di ripercorrere le vie di fuga possibili all’interno del sito - attraverso le testimonianze dei lavoratori . E' lì che ora sono tutte concentrate le ricerche, che - alla primissima mattina di oggi - ancora non risulta abbiano dato esito.

Ricerche che sono complesse. I soccorritori procedono tra calcinacci ancora pericolanti, ferri di armatura, materiali pesanti frantumati dall'esplosione. Ma anche olii lubrificanti sversati nell'acqua che limitano di molto la visibilità.

Il racconto di chi è riuscito a scappare dalla pancia della centrale

Chi è riuscito a scamparla, come il 25enne Nicholas Bernardini, ha trovato la via di fuga risalendo nei piani alti. “Mio figlio è riuscito a risalire dopo il botto, è corso fuori insieme ai suoi colleghi coprendosi il viso con una maglia. È così che non ha riportato danni ai polmoni”. Così spiega il papà del lavoratore, tra le cinque persone rimaste ferite nello scoppio ed è il primo tra questi ad essere stato dimesso dall’ospedale dove era sotto osservazione, il Bufalini di Cesena.

“Non ha visto nulla, ha solo sentito il botto” continua Vittorino Bernardini, intervistato dal Corriere della Sera. Ora Nicholas, dipendente Enel e residente a Gaggio Montano, è sotto shock: “Non vuole parlare di quello che è successo nemmeno con noi. Lasciamo che sia lui a parlarcene, quando se la sentirà. Quando sono arrivato lo stavano medicando. Non ci siamo detti nulla, ci siamo abbracciati e abbiamo pianto. Ecco tutto quello che abbiamo fatto”.

I tre corpi recuperati ieri

Nella mattinata di ieri - concentrando le ricerche sul piano -nove, che è dove si ipotizza possa trovarsi anche l'ultimo disperso - stati recuperati i corpi del 57enne Adriano Scandellari e del 59enne Paolo Casiraghi. In serata è arrivata la conferma anche del recupero senza vita di Alessandro D'Andrea, 36 anni.

I parenti dei dispersi e delle vittime vivono ore di profonda angoscia e strazio. A loro è dedicata un'area riservata, ricavata dentro il cortile davanti alla centrale idroelettrica. Uno spazio in cui poter aspettare notizie, seguiti e affiancati da un team di psicologi messi a disposizione dalla Protezione civile e dalla Regione Emilia-Romagna.

Chi sono le altre vittime

Tra martedì e mercoledì sono stati rinvenuti altri tre corpi senza vita. Quelli di Petronel Pavel Tanase, che aveva 46 anni ed era residente a Settimo Torinese. Di origine rumena, era papà di due gemelli; Mario Pisani, il più anziano, aveva 74 anni, era residente a San Marzano di San Giuseppe (Taranto) anche se da qualche anno viveva al Nord. Era ex dipendente Enel, ora titolare della Engineering automation srl, la ditta per cui lavoravano anche le altre due vittime. Infine Vincenzo Franchina, aveva 36 anni e arrivava da Sinagra, nel Messinese. Si era sposato un anno fa ed era da poco diventato papà. Viveva a Genova.