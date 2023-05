Fango travolge casolare a Fontanelice: le spaventose immagini dall’alto | VIDEO

Nel crollo dell'abitazione ha perso la vita un uomo. E' la seconda vittima accertata in Emilia Romagna a seguito dei disastri causati dal maltempo di questi giorni

Non solo danni e disagi. Il maltempo ha seminato anche morte. Al momento la conta dei decessi in Regione ammonta a due. Uno di questi si è registrato a Fontanelice, nell'imolese, dove a seguito del crollo di un casolare travolto dal fango ha perso la vita un uomo. Un'altra persona è invece segnalata come dispersa.

Morte anche in Romagna. A Castel Bolognese un 80enne è stato travolto dall’acqua mentre in bici percorreva una zona interdetta alla circolazione, dopo la fuoruscita del Senio.

(ULTIMO AGGIORNAMENTO ALLE ORE 12.45)