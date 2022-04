Lavori in Piazza Maggiore: c'è già il palco del concertone per la pace a favore dell'Ucraina

In Piazza Maggiore si stanno facendo i preparativi: uomini al lavoro fino a tarda sera per allestire il palco e montare gli impianti per il grande concerto di martedì sera a sostegno di Save the Children, per raccogliere i fondi volti ad aiutare i bambini che stanno subendo le terribili conseguenze del conflitto in Ucraina. “Tocca a noi - Musica per la pace” è il titolo di un concertone che è subito andato sold-out e che vedrà la partecipazione di grandissimi nomi: La Rappresentante di Lista, Brunori Sas, Diodato, Elisa, Elodie, Fast Animals and Slow Kids, Gaia, Gianni Morandi, Noemi, Paolo Benvegnù, Rancore, The Zen Circus. A condurre l’evento, Andrea Delogu che guiderà lo spettacolo, con la partecipazione di Ema Stokholma, Marco Baliani, Daniele Piervincenzi. I live cominceranno alle 20.00, ma sarà possibile accedere a Piazza Maggiore a partire dalle 18.30. Come ben si sa, i biglietti sono stati bruciati in pochissimo tempo, ma lo spettacolo lo si potrà vedere il 7 aprile su Rai3.