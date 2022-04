Concertone, La Rappresentante di Lista in città: conferenza con i dettagli dell'attesissimo evento per la pace

Domani il concertone per la pace organizzato in Piazza Maggiore. C'è fermento, il palco è già in montaggio da ieri e stamane sotto le Due Torri è arrivata La rappresentante di Lista che che lanciato l'iidea di un evento solidale per l'Ucraina, raccolta dal sindaco di Bologna Matteo Lepore. Per la mattina odierna convocata una conferenza stampa dall'amministrazione per illustrare l'intera iniziativa.

Gli ospiti sul palco

“Tocca a noi - Musica per la pace” è il titolo della serata -ad che è subito andata sold-out - e che vedrà la partecipazione di grandi nomi. Sul palco oltre ovviamente a La Rappresentante di Lista, ci saranno Brunori Sas, Diodato, Elisa, Elodie, Fast Animals and Slow Kids, Gaia, Gianni Morandi, Noemi, Paolo Benvegnù, Rancore, The Zen Circus. A condurre l’evento, Andrea Delogu che guiderà lo spettacolo, con la partecipazione di Ema Stokholma, Marco Baliani, Daniele Piervincenzi.

Dove e quando vedere il concerto

I live cominceranno alle 20.00, ma sarà possibile accedere a Piazza Maggiore a partire dalle 18.30. Come ben si sa, i biglietti sono stati bruciati in pochissimo tempo, ma lo spettacolo lo si potrà vedere in tv. Giovedì 7 aprile, infatti, sarà trasmesso in prima serata su RAI 3 e su RAI Radio2. La trasmissione radiofonica e quella televisiva sono a cura di Massimo Martelli, per la regia di Fabrizio Guttuso.

L’Iniziativa, che ha il supporto di Rai per il Sociale, è volta a raccogliere fondi per Save the Children, che lavora in Ucraina dal 2014 e che distribuisce aiuti sia ai bambini e alle loro famiglie tuttora nel Paese, che a quelli che sono fuggiti nei paesi limitrofi. Tutti possono contribuire donando 2 euro con un sms al 45533 dal proprio cellulare e 5 o 10 euro chiamando lo stesso numero da rete fissa. Si può inoltre dare il proprio contributo attraverso il sito internet www.savethechildren.it/ucraina.

(notizia in aggiornamento)