Elezioni, Pd. Mattia Santori: "Congresso unica vera strada" | VIDEO

Congresso subito e cambio netto alla guida del partito. È l'"unica vera strada" da percorrere ora per il Pd dopo la debacle elettorale secondo l'ex sardina Mattia Santori, consigliere comunale a Bologna.

Ora i dem devono "chiamare i problemi con il loro nome e ricostruire - afferma Santori, questa mattina a margine di un'iniziativa - credo che il congresso sia l'unica vera strada e che non si possa più fare finta che chi ha comandato finora, e non è solo Enrico Letta, possa continuare a farlo senza un esame di coscienza che fino ad oggi non c'è mai stato".

Come è andata la giornata di voto a Bologna