Elezioni comunali: come ottenere lo sconto sui viaggi in treno

Il 3 e 4 ottobre a Bologna e in alcuni comuni della città metropolitana i cittadini sono chiamati alle urne per scegliere il nuovo sindaco. Per tutti i residenti che devono rientrare per votare è possibile usufruire di uno sconto sui viaggi in treno e in aereo. Scopriamo nel dettaglio come fare.

Trenitalia: sconto viaggio elezioni 3-4 ottobre 2021

I residenti in Italia possono ottenere, esclusivamente per viaggi di andata e ritorno in seconda classe per tutti i treni del servizio nazionale e per il livello Standard dei Frecciarossa, le seguenti riduzioni:

70% del prezzo Base per i treni media-lunga percorrenza nazionale (Frecciarossa, Frecciargento, Frecciabianca, Intercity e IntercityNotte) e servizio cuccette;

riduzione 60% sui biglietti per treni Regionali.

Per i residenti all'estero è prevista la tariffa Italian Elector (viaggi internazionali da/per l'Italia a bordo dei treni Eurocity Italia-Svizzera).

Il viaggio di andata può essere effettuato dal decimo giorno antecedente il giorno di votazione ( compreso) e quello di ritorno fino alle ore 24 del decimo giorno successivo al giorno di votazione ( escluso). Per usufruire delle riduzioni gli elettori dovranno esibire, nelle biglietterie e nelle agenzie di viaggio autorizzate, i seguenti documenti:

documento di identità;

documento/tessera elettorale;

timbratura tessera elettorale che attesti l’avvenuta votazione, per il viaggio di ritorno.

Chi è sprovvisto di tessera elettorale per ottenere la riduzione dovrà sottoscrivere e presentare, presso le biglietterie e le agenzie di viaggio abilitate, una dichiarazione sostitutiva per il viaggio di andata. In ogni caso, per il viaggio di ritorno l’elettore dovrà esibire, oltre ai biglietti di viaggio, anche la tessera elettorale regolarmente vidimata o, in mancanza, un’apposita dichiarazione rilasciata dal presidente del seggio elettorale che attesti l’avvenuta votazione. È preferibile scaricare e compilare l'autodichiarazione preventivamente e in duplice copia, una per il cliente e l’altra da consegnare alla biglietteria/agenzia.

Italo: sconto viaggio elezioni 3-4 ottobre 2021

Con Italo è possibile risparmiare fino al 60% acquistando un biglietto di andata e ritorno in tariffa Flex o Economy, in ambiente Smart e Comfort. Per ottenere lo sconto, il viaggio di andata deve avvenire in una data compresa tra il 24/09 e il 04/10, mentre il viaggio di ritorno deve avvenire in una data compresa tra il 03/10 e il 14/10.

Potrai modificare o cancellare il tuo biglietto selezionando la voce Cambia Prenotazione sulla home page di italotreno.it o chiamando Italo Assistenza al numero 892020. Ricordati che la cancellazione è consentita fino a tre minuti prima della partenza del treno di andata.

Come usufruire dello sconto Elezioni con Italo Treno: o sulla pagina dedicata sul sito (Italo sconto treni elezioni), chiamando al Pronto Italo al numero 060708 o rivolgendosi alle biglietterie Italo di stazione.

A bordo di Italo, in occasione del viaggio di ritorno, per la validità del biglietto dovranno essere necessariamente esibiti il documento di identità e la tessera elettorale in originale con il timbro dell'avvenuta votazione.

