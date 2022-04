Formula 1 Imola, Bonaccini: "Con queste Ferrari il 24 aprile sarà sold out"

"Con queste Ferrari il 24 aprile sarà sold out!" Esulta sui social il presidente della regione Stefano Bonaccini, dopo la vittoria del Cavallino a Melbourne per il Gran Premio d’Australia. Charles Leclerc, al secondo successo della stagione, il quarto della carriera, e in Ferrari, ha dominato la gara di Albert Park per tutti i 58 giri in programma portando anche a casa il giro più veloce: "Unico rammarico della giornata, il ritiro di Carlos Sainz al secondo giro a causa di un’uscita di pista alla curva 11, arrivata dopo un avvio difficile dalla nona posizione. Ciononostante la Ferrari ha perso un solo punto dal primo degli inseguitori nella classifica Costruttori – al traguardo con entrambe le vetture – e ne ha guadagnati otto sulla squadra che in questa prima parte di stagione si è dimostrata anche più competitiva ma che a sua volta ha portato sotto la bandiera a scacchi una sola monoposto", fa sapere la casa di Maranello.

Il prossimo appuntamento in calendario è in Italia, a Imola per il Gran Premio del Made in Italy e dell’Emilia-Romagna. All’Autodromo Enzo e Dino Ferrari la Scuderia arriverà con 104 punti contro i 65 di Mercedes e i 55 di Red Bull, mentre Charles avrà 71 punti in classifica contro i 34 di George Russell, primo degli inseguitori.

"Abbiamo riportato in calendario per i prossimi anni il Gran Premio di formula 1 ad Imola (dopo due edizioni in sostituzione di circuiti che rinunciarono causa pandemia) - continua Bonaccini - non ci credeva nessuno. Che indotto per l'Emilia-Romagna".

(Foto Charles Leclerc/Ferrari S.p.a)