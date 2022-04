Gran Premio Emilia-Romagna: è il grande giorno di Imola, il programma della giornata

Ci siamo. E' arrivato il grande giorno per Imola e per tutto il territorio con il ritorno del Gran Premio di Formula 1 dopo 16 anni di assenza. Quindi oltre alla gara, tanti eventi per quella che è una festa: prima dell'inizio della gara e dopo l’inno nazionale, ci sarà il passaggio delle Frecce tricolori, poi semaforo accesso e si parte.

A vincere la prima Sprint del 2022 Max Verstappen su Red Bull che ha ottenuto la pole position sulla "rossa" di Charles Leclerc con Lando Norris davanti a Kevin Magnussen dalla seconda fila.

A completare i primi tre c'è stato il compagno di squadra della Red Bull di Verstappen, Sergio Perez, che ha guadagnato tre posizioni nei primi 10 giri e ha strappato la terza posizione a Norris al giro 11 con DRS.

Il programma del 24 aprile

Non solo la super gara delle 15, ma già dalla mattinata, i tifosi potranno assistere a diverse gare ed esibizioni:

FIA Formula 3 Feature Race (24 giri o 45 minuti + 1 giro) 08:50 - 09:40

FIA Formula 2 Feature Race (35 giri o 60 minuti + 1 giro) 10:20 - 11:25

Gara Porsche Mobil 1 Supercup (14 giri o 30 minuti) 12:05 - 12:40

Tour su pista del Paddock Club Paddock Club 12:55 - 13:35

Paddock Club Paddock Club Pit Lane Walk 12:55 - 13:55

Sfilata dei piloti di Formula 1 13:00 - 13:30 Formula 1

Jean Alesi & Felipe Massa Fan Engagement 13:00 - 13:50

Inno nazionale di Formula 1 14:44 - 14:46

GRAN PREMIO DI FORMULA 1 (63 GIRI O 120 MINUTI) 15:00 - 17:00

