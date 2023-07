Portici: le notizie della settimana Ogni domenica, ogni settimana, il meglio e il peggio della cronaca bolognese

Bologna, Egitto

La prima notizia della settimana non può essere che la liberazione di Patrick Zaki. Lo studente egiziano ha ricevuto la grazia dal presidente al Sisi, e si appresta dunque a tornare in Italia e a Bologna. E pensare che la settimana era iniziata nel peggiore dei modi. Il ricercatore aveva ricevuto una condanna inappellabile a tre anni di carcere, con ulteriori quattordici mesi da scontare oltre al periodo di detenzione preventiva già scontato in prigione. Pronta era arrivata la reazione del sindaco Lepore, dell’Università di Bologna e di Amnesty International, che aveva organizzato un presidio di solidarietà in piazza del Nettuno. Poi la sorpresa della grazia ricevuta, e la trepidante attesa di rivederlo nella ‘sua’ Bologna. Oggi, domenica 23 luglio, Zaki arriverà in città e incontrerà i giornalisti in una conferenza stampa al Rettorato di via Zamboni. Domenica 30 luglio è invece in programma una festa in Piazza Maggiore per celebrare la sua liberazione.

Bolognina

All’alba di giovedì 20 luglio la Bolognina è stata setacciata dalla Polizia nell’ambito di una maxi operazione antidroga. L’indagine, partita nel 2020 e coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia, ha portato all’arresto di diversi membri di un’associazione a delinquere finalizzata allo spaccio di stupefacenti. I pusher vendevano soprattutto cocaina e hashish, effettuando circa cento consegne al giorno per un valore di 5mila euro giornalieri. A rendere più cinematografica l’operazione ha contribuito l’utilizzo di un elicottero che già dalle prime ore della mattina ha sorvolato l’intero quartiere Bolognina.

Anche nei giorni precedenti all’operazione della Polizia, il rione della periferia nord di Bologna era stato oggetto di controlli a tappeto da parte delle forze dell’ordine. Il sindaco Lepore aveva commentato rassicurato i residenti, parlando di un quartiere “del rilancio”.

Mobilità ridotta

La viabilità di Bologna continua la sua lenta ed inesorabile trasformazione. La delibera Città 30 detta la linea: cinque nuovi autovelox saranno installati, per entrambi i sensi di marcia, in viale Lenin, viale Sergio Cavina, viale Carlo Berti Pichat, viale Palmiro Togliatti e viale Vittorio Sabena. “I velox sono uno degli strumenti con cui l’amministrazione vuole moderare la velocità responsabile nella maggior parte dei casi degli incidenti gravi. Con la Città 30 vogliamo invertire questa tendenza e rendere le strade di Bologna sicure, vivibili e accessibili per tutti" ha commentato l’assessora Valentina Orioli.

Bollori

Fa caldo, fa caldissimo, si muore di caldo. Nella settimana appena conclusa si sono raggiunti picchi di 41 gradi, ma dalla prossima settimana si potrebbe tornare a temperature più umane, considerata anche la possibilità di rovesci che mitigherebbero le temperature. Intanto le strutture sanitarie, in primis i Pronto Soccorso, tengono botta, anche se medici e infermieri sono costretti a fronteggiare un aumento di chiamate al 118, chiamate che in molti casi sono diretta conseguenza delle alte temperature.

(ri)Costruire

A proposito di clima impazzito, neanche due mesi fa l’Emilia-Romagna veniva investita da una tremenda alluvione che ha messo in ginocchio centinaia di comuni. Tra questi, molti sono quelli dell’Appennino bolognese. Proprio da qui arriva la richiesta di aiuto da parte di alcuni sindaci: “C’è tanta strada da fare. Non si trovano le ditte né i materiali necessari alla ricostruzione. Entro il 2023 non ce la faremo sicuramente” ha detto la sindaca di Monghidoro Barbara Panzacchi. Solo a Monghidoro, la sindaca conta 56 frane: “Questa è una gara contro il tempo – ha detto – ma i lavori per sistemare definitivamente la viabilità del territorio sono ancora lontani”. Intanto, il commissario Figliuolo ha annunciato un sopralluogo nel territorio bolognese per il 1° agosto. Ad accompagnare il generale ci saranno il sindaco Lepore e la vicepresidente di Regione Irene Priolo.

Sport

Ricomincia il calcio giocato, anche se si tratta solamente di amichevoli. Ma tanto basta per accendere la passione mai sopita dei tifosi del Bologna. La prima amichevole ha visto la squadra di Thiago Motta vincere per 13-0 contro il Rio Pusteria, mentre sabato 22 luglio i rossoblù hanno pareggiato per 2-2 contro il Palermo. In settimana, il Bologna ha annunciato il rinnovo di contratto fino al 2027 per Lewis Ferguson e ufficializzato l’ingaggio del centrocampista marocchino classe 2001 Oussama El Azzouzi, in arrivo a titolo definitivo dal Saint-Gilloise.

