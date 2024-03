Portici, le notizie della settimana (4-10 marzo) Ogni domenica, ogni settimana, il meglio e il peggio della cronaca bolognese

Donna, vita, libertà

Questa è stata la settimana delle mobilitazioni per l’8 marzo, Giornata internazionale dei diritti delle donne. Come ogni anno, il corteo organizzato da Non una di meno ha visto la partecipazione di migliaia di persone, scese in strada per rivendicare i propri diritti e protestare contro le molte disuguaglianze che ancora esistono. Oltre al corteo, le iniziative in città sono state tante. Ad esempio, il Comune di Bologna ha presentato una nuova campagna di sensibilizzazione e prevenzione contro le molestie sui mezzi pubblici, un fenomeno piuttosto frequente ma lacunoso in termini di dati. Infine, l’8 marzo è stato anche un giorno di sciopero: infatti, studenti, lavoratori sanitari e dei trasporti hanno incrociato le braccia.

Binari

Il tram arriva in centro città. O meglio, per ora ci arriva il cantiere: da aprile inizierà il cantiere in zona Riva di Reno-Lame. Il progetto prevede una durata di sedici mesi complessivi, durante i quali è possibile immaginare qualche disagio per circolazione e parcheggi in zona, anche se il lavoro dei tecnici - assicurano - è stato tutto volto a ridurre per quanto possibile l’impatto del cantiere per residenti e commercianti.

Influencers

Non è proprio un bel momento per i content creators che lavorano con i social network. Dopo la vicenda di Chiara Ferragni e il pandoro-gate (termine che fa oggettivamente molto ridere) altri influencers sono finiti nell’occhio della Guardia di finanza. Tra i nove creators a cui le fiamme gialle contestano, in totale, 11 milioni di euro di evasione fiscale, ci sono anche i bolognesi Luis Sal, Gianluca Vacchi, Giulia Ottorini ed Eleonora Bertoli.

Lucio

Questa è stata anche la settimana in cui Bologna ha celebrato Lucio Dalla. Il 4 marzo, il cantautore avrebbe compiuto 81 anni. Qui Erika Bertossi ha scritto un bellissimo racconto su Dalla, più intimo e forse sconosciuto, raccogliendo le parole di uno degli storici collaboratori e amici di Lucio Dalla, Maurizio Biancani.

Cinema

Giovedì 7 marzo è stato inaugurato un nuovo cinema in città, il che è sempre una bella notizia, specialmente se si tratta di sale di quartiere. Si chiama Nuovo Cinema Pratello ed ha aperto negli spazi di Porta Pratello, in via Pietralata 58. Qui i dettagli e la prossima programmazione.

Domenica sportiva

Il Bologna si è fermato: i rossoblù hanno perso per 0-1 contro la squadra che finora si è dimostrata i più forte di tutti, l’Inter. Momento negativo per la Virtus Bologna, che ha perso le ultime due, in campionato e in EuroLeague, rispettivamente contro Sassari e Olympiacos. La Fortitudo Bologna è invece tornata vincere: 72-80, in trasferta, sul parquet di Vigevano.

Gli articoli più letti della settimana

