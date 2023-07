Portici: le notizie della settimana Ogni domenica, ogni settimana, il meglio e il peggio della cronaca bolognese

Patrick sotto le stelle

La scorsa domenica Patrick Zaki è tornato, finalmente, a Bologna. Il ricercatore egiziano, dopo la grazia ricevuta da al Sisi, ha incontrato il rettore dell’Unibo Giovanni Molari, il sindaco Lepore, l’ex sindaco Virginio Merola e la sua insegnante Rita Monticelli nel Rettorato di via Zamboni. Ad aspettarlo fuori, tanti amici e simpatizzanti che lo hanno abbracciato per garantirgli il più caloroso dei saluti. Zaki, insieme alla fidanzata e alla sorella, ha poi fatto un’apparizione in piazza Maggiore, preludio alla festa prevista per questa domenica. Il ricercatore riceverà ufficialmente la cittadinanza onoraria e, insieme al sindaco Lepore, toglierà finalmente lo striscione a lui dedicato appeso a Palazzo d’Accursio. Con lui, per la festa che inizierà alle ore 20, anche il rettore Giovanni Molari, la professoressa Rita Monticelli, l’arcivescovo di Bologna Matteo Zuppi, Alessandro Bergonzoni, Riccardo Noury e Iustina Mocanu di Amnesty International, il fumettista Gianluca Costantini e l’amministratore delegato del Bologna FC Claudio Fenucci.

La festa ci sarà, ma non senza polemiche: “Il ragazzo non parla una parola di italiano, quindi considererei anche il fatto di regalargli un bel corso di italiano” è la provocazione di Giulio Venturi, portavoce della Lega e consigliere comunale. “Mi interesserebbe sapere come sarà organizzata la festa e quanto peserà sulle casse del Comune, quindi dei bolognesi”.

“Il costo ammonta a zero euro" la replica di Palazzo D'Accursio a Venturi. "Tutti gli ospiti che interverranno lo faranno a titolo gratuito, così come il palco e le relative attrezzature sono state gentilmente messe a disposizione dalla Cineteca di Bologna”.

Esclusione

È notizia di venerdì l’esclusione di alcuni comuni e zone del territorio metropolitano di Bologna esclusi dal Decreto-legge 61, il cosiddetto Decreto alluvione. Il Governo ha ritenuto che alcune zone, come ad esempio via Saffi a Bologna o le ganzole a Sasso Marconi, non abbiano subito danni sufficienti per chiedere risarcimenti allo Stato. Io ricordo, però, l’acqua fino al ginocchio di via Saffi, e ricordo le parole di chi ha perso tutto, come Laura Cavallini della Trattoria Ganzole. Forse, chi ha escluso queste zone dal Decreto-legge, è perché semplicemente non c’era.

Incidenti

Quella appena trascorsa è stata una settimana nera dal punto di vista degli incidenti stradali. Un motociclista è rimasto gravemente ferito in uno scontro con un’automobile in via de’ Carracci nella notte tra domenica 23 e lunedì 24 luglio. Un secondo motociclista, di appena 26, nella notte tra sabato 22 e domenica 23 ha invece perso la vita in via Montecatone, a Imola. Dalle ricostruzioni, sembrerebbe che il ragazzo abbia perso il controllo del mezzo e sia finito fuori strada. Sempre la sera di domenica 23 luglio, a Brodano di Vignola, in provincia di Modena, una motociclista residente a Casalecchio di Reno ha investito due persone, una donna di 52 anni e una ragazza di 17 anni. La motocicletta si sarebbe prima scontrata con un’auto, poi il veicolo a due ruote avrebbe sbalzato il motociclista a terra e proseguito autonomamente la sua corsa fino al marciapiede, dove ha investito le due persone. La donna di 52 anni ha perso la vita, mentre la ragazza di 17 anni ha riportato gravi ferite. Anche il motociclista, un uomo di 47 anni, ha riportato alcune ferite ma le sue condizioni non sarebbero gravi.

Infine, un incidente stradale che è avvenuto in Francia ma che riguarda da vicino la comunità di San Giovanni in Persiceto. Alfio Lenzi, 63 anni, e la moglie Cristina Fanin, 56, hanno perso la vita in uno scontro fatale mentre erano in vacanza. Il sinistro si è registrato nel pomeriggio dello scorso sabato 22 luglio. A quanto riportano i giornali locali i due viaggiavano in sella ad una moto, quando - per cause in via di accertamento - il mezzo avrebbe sbandato, schiantandosi all'altezza di una curva in prossimità dello svincolo dell'autostrada A6 a Chitry, nei pressi del parco eolico di Auxerrois. I testimoni avrebbero tentato di soccorrerli, eseguendo un massaggio cardiaco, ma per la coppia purtroppo non c'è stato nulla da fare.

Femminicidio-omicidio

Tragedia in via Marzabotto, a due passi dall’ospedale Maggiore, dove un uomo ha ucciso la madre di 94 anni e poi si è tolto la vita. Si tratta di Atos Ricini e della madre Norma: Ricini, che deteneva regolarmente alcuni fucili, ha sparato alla madre prima di rivolgere l’arma contro sé stesso.

Sport

Il Bologna FC corre forte ma vince poco. Normale amministrazione da ritiri estivi. Domenica scorsa un noioso pari con il Palermo, poi la sfida con il Monaco persa per 2-3. Sul mercato nessuna ufficialità, ma qualche voce c’è: si avvicina Federico Bernardeschi, di rientro dal Canada, e si allontana (forse) Nico Dominguez, corteggiato dal Fenerbahce.

