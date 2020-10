Castiglione, tamponi nell'Istituto 'Caduti Direttissima': "Trovati 5 positivi, aspettiamo di capire se la scuola riapre"

"Su 350 test fatti a studenti e dipendenti dell'istituto Caduti della Direttissima sono risultati positivi al Covid 5 studenti, tutti asintomatici, e che non risiedono nel nostro territorio". Il sindaco di Castiglione Maurizio Fabbri rassicura così tutti i suoi cittadini, dopo l'esito dei numerosi tamponi eseguiti venerdì scorso nel Palazzetto dello Sport. Attraverso un lungo post sui social, il sindaco spiega che si tratta di "un numero molto contenuto che fa quindi pensare che non c'è un problema particolare all'interno della scuola - si legge - che anzi, ha dimostrato di gestire bene la situazione, e anche i ragazzi sono stati nel complesso attenti e rispettosi delle norme e demonizzarli è spesso sbagliato e frutto di pregiudizi".

"In questi giorni ne sono state dette tante, con molta enfasi ed esagerazione. Ma come sempre la trasparenza e i dati ufficiali sono più forti delle chiacchiere e dimostrano che non serve fare congetture e allarmismi e nemmeno negare la realtà o minimizzarla. Serve essere attenti e pronti in caso di bisogno ed avere fiducia in chi gestisce le varie dinamiche.Nelle prossime ore si prenderà la decisione sul ritorno in classe per gli studenti".

Tutti ora sono in attesa di capire il parere dell'Ausl sul rientro,o meno, degli alunni in classe. Studenti, docenti e personale scolastico infatti, sono a casa da metà della scorsa settimana, dopo la notizia di alcuni casi positivi all'interno dell'istituto.

