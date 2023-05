Frane, misure precauzionali, strade e scuole chiuse: è un nuovo giorno di allerta

Comune e Città metropolitana invitano i cittadini a spostarsi solo se necessario, a non sostare nei pressi dei corsi d'acqua e sotto gli alberi e vita di utilizzare i parchi e le aree verdi lungo i fiumi.

E' il nuovo giorno di allerta in Emilia-Romagna, già colpita dalle alluvioni, e la pioggia in questo mese di maggio non dà tregua tanto che la Città metropolitana ha deciso di chiudere scuole e asili e l'università di Bologna ha riattivato le lezioni online, come ai tempi del covid.

Sotto sorveglianza il Ravone, una griglia/pettine per proteggere via Saffi

Le previsioni indicano un superamento del livello di preallarme con possibile allagamento di Via Saffi e altri punti limitrofi. La protezione civile del Comune, con un tecnico, presidia il Ravone che ieri è stato ancora ripulito dai detriti. In prossimità del locale al civico 22 è stata rafforzata la barriera con altri bancali e sacchi di sabbia da utilizzare in caso di esondazione, mentre a monte del Ravone è stata installata una griglia/pettine per impedire l’entrata nel tratto cittadino di rami, tronchi e detriti.

La situazione in via Saffi martedì 16 maggio | VIDEO

Strade comunali

Sono in corso sopralluoghi di monitoraggio dei tecnici comunali per verificare le situazioni più critiche dove potrebbero avvenire smottamenti. Il personale del Comune presidia i sottopassi più critici che verranno chiusi in caso di allagamento. Hera invece sarà in presidio straordinario su tombini e caditoie

Scuole e centri sportivi chiusi

Oggi, 16 maggio, restano chiuse le scuole in tutta la Città metropolitana. L'Università di Bologna, in vista delle previsioni meteo, ha deciso inoltre di riattivare le lezioni on line, come ai tempi del covid. Viene quindi consigliato di adottare didattica mista in città e nei campus decentrati.

Si è deciso di chiudere anche il Centro Sportivo Barca, quello di Casteldebole e l’Aretusi, che si trovano tutti e tre lungo il fiume Reno.

Chiuse anche le Case di Quartiere di Villa Bernaroli, Rosa Marchi e Santa Viola e relativi orti.

Smart working

Il Comune, al fine di ridurre gli spostamenti e il traffico, ha scritto alle aziende e agli Enti della città per invitarle ad adottare il più possibile lo strumento dello smart working per domani e mercoledì. Cosa che avverrà anche per quel che riguarda il Comune e la Città metropolitana di Bologna.

Frane, ordinanze di sgombero, centro accoglienza h24: la situazione in provincia

A Monterenzio, smottamenti di terreno in atto rendono già impraticabile la circolazione nel tratto di via Idice all'altezza del ponte di via Olgnano.

Per quanto riguarda la Valle del Santerno, già colpita da frane e smottamenti, su numerose strade vigono ancora divieti di transito parziali o totali. Sotto osservazione i punti a ridosso dei corsi d'acqua che potrebbero generare problematiche per l'incolumità pubblica. I sindaci Beatrice Poli (Casalfiumanese), Mauro Ghini (Borgo Tossignano), Gabriele Meluzzi (Fontanelice) e Alberto Baldazzi (Castel del Rio),hanno firmato le ordinanze di sgombero "per tutte le situazioni che insistono sulle aree potenzialmente più critiche del territorio".

A Imola il Coc ha stabilito, in via precauzionale, per le giornate di martedì 16 maggio e mercoledì 17 maggio la chiusura delle scuole.Vengono sospese anche le attività che si svolgono negli impianti sportivi comunali.

Inoltre, da stamane è allestito un centro di accoglienza H24 a disposizione di tutta la città, nella palestra “Ravaglia” (in via Kolbe), per le persone che dovessero eventualmente essere evacuate dalle proprie abitazioni e non avessero possibilità alternative di essere ospitate da parenti e amici. Per il pernottamento e l’accoglienza, nella palestra sono disponibili oltre un centinaio di brandine, coperte e saranno messi a disposizione generi alimentari. Sorvegliati speciali, insieme ai corsi d’acqua, anche i ponti, i fossi e le zone collinari del territorio, per il rischio frane.

Le previsioni meteo

Per tutta la giornata di martedì 16 maggio, scatta l’allerta meteo in Emilia-Romagna. In particolare: allerta rossa per criticità idrauliche e idrogeologiche su montagna e collina emiliana centrale; pianura modenese; pianura, collina e montagna bolognese; pianura, collina, montagna e costa romagnola. Allerta arancione per: montagna e collina piacentina e parmense; pianura reggiana; pianura e costa ferrarese.

Le prime precipitazioni sono arrivate nella notte appena trascorsa. In regione è prevista la cumulata fino a 100 mm di pioggia sui rilievi romagnoli; interessati anche l’Appennino nella fascia collinare nella zona bolognese, forlivese-cesenate, ravennate e modenese, con valori tra i 60 e i 70 mm d’acqua in media areale. Oltre a quello reggiano con quantitativi inferiori. Le precipitazioni continueranno fino a mercoledì 17. Nell’intero arco di 48 ore è previsto l’accumulo medio complessivo di circa 150 mm di pioggia.

Maltempo straordinario a maggio, le immagini:

