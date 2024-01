Portici: le notizie della settimana

Ciao, sono Michele Maestroni e per questa puntata di Portici subentro a Gianluca Notari, titolare della rassegna domenicale delle notizie più interessanti della settimana. Portici perché le notizie sono tutte bolognesi, come i portici; Portici perché la rassegna è domenicale, come una passeggiata sotto i portici del centro o verso San Luca; Portici perché la rassegna è un passaggio breve e diretto, come i portici, che conduce al centro della cronaca della città.

La direttiva

Anche per tutta questa settimana si è parlato praticamente di una cosa sola. La Città 30. Il Ministro Salvini alla fine è intervenuto con una direttiva per definire quando, come e perché il limite di velocità in una determinata strada va abbassato. Dopo una settimana di botte e risposte a distanza, il vicepremier e il sindaco Matteo Lepore ne hanno parlato anche di persona. Lepore è convinto che le sue ordinanze non siano incompatibili con la direttiva e va avanti. E mentre si attende il responso dell’Anci, noi abbiamo fatto un giro tra i corrieri per capire l’impatto della Città 30 sulle consegne; i nostri lettori si sono sbizzarriti con i meme ironici.

Incidenti

Purtroppo è raro che passi una settimana senza dover riprendere notizie di incidenti stradali. Giovedì pomeriggio due coniugi, Pier Luigi Pasqua e Guglielma Ferro, entrambi di 81 anni, sono morti precipitando con la loro auto in una scarpata a Quinzano di Loiano, in Appennino. È stato ricoverato in gravi condizioni invece il 33enne a bordo di una Golf che martedì mattina è finito in un canale sulla SP11 San Benedetto tra San Pietro in Casale e Castello d’Argile.

Agricoltori arrabbiati

Sono arrivati in Piazza della Costituzione in duecento, carichi di cartelli, striscioni e rabbia gli agricoltori che lunedì hanno protestato contro il caro prezzi e la crisi del settore. La sfilata a suon di clacson dei trattori, la stessa in tutta Italia, era partita dalle campagne ferraresi e modenesi e ha attraversato la città fino alla fiera, causando alcuni disagi al traffico.

Nuove linee

Dal 1° marzo saranno attivate due nuove linee dei bus: la navetta 44 e il notturno N8 (qui loro i percorsi). La prima colmerà in parte il vuoto lasciato su via San Vitale e Massarenti dopo il dirottamento del bus 14, effetto delle condizioni della torre Garisenda. L’annuncio è stato fatto dal sindaco dopo l’incontro con i principali sindacati del trasporto pubblico locale. Le due nuove linee fanno parte di una più ampia riorganizzazione del Tpl in città che prevede un ripensamento delle corsie preferenziali e delle fermate, e un potenziamento nei numeri di mezzi e personale.

Il nuovo Ponte della Motta

Sarà un ponte ad arco lungo 180 metri e tornerà a collegare Molinella con Budrio. È stato presentato il nuovo progetto del Ponte della Motta, crollato durante l’alluvione dello scorso maggio. Il ponte della SP 6 “Zenzalino” è un collegamento importante della valle dell’Idice e risorgerà nello stesso punto di quello precedente. Per realizzarlo ci vorrà un investimento di oltre 27 milioni di euro.

La domenica sportiva

Il Bologna ha presentato Mihajlo Ilic, nuovo innesto proveniente dal Partizan Belgrado. La Virtus, invece, guarda ai campioni che ha in casa e sigla il prolungamento fino al 2026 del contratto di Daniel Hackett, che giovedì sera ha segnato 11 sul tabellino del match perso contro il Fenerbahce in EuroLeague, una partita segnata anche dalle numerose assenze. Tra cui quella di Belinelli, che questa settimana è diventato papà per la seconda volta.

Gli articoli più letti

Contatti

Se hai domande, suggerimenti o segnalazioni, puoi scrivermi una mail a michele.maestroni@citynews.it. A domenica prossima!