Carnevale a Bologna e dintorni: feste, sfilate, carri e maschere in piazza

La città si colora e si traveste: è Carnevale! Dall'8 al 13 febbraio 2024 tanti eventi: giovedì Grasso è l'8 febbraio, il giorno di Carnevale l'11 e Martedì Grasso è il13 febbraio 2024.

Bologna

L'11 e 13 febbraio 2024 si terrà la Fiera di Carnevale con posteggi dislocati in varie zone del centro storico:

Piazza Maggiore (presso Palazzo del Podestà);

Piazza Maggiore (presso Orologio);

Piazza Maggiore ang. Piazza Nettuno (lato Palazzo del Podestà);

Piazza Nettuno (fronte Agenzia Viaggi);

Via Indipendenza n. 3 - 4 - 17 -31 - 53 - ang. via Montegrappa - ang. Via Goito;

Via Irnerio ang. Via Indipendenza

Carnevale in provincia: da Persiceto ai Fantaveicoli di Imola

Quest’anno andrà in scena la 150° edizione dell'ultracentenario Carnevale Persicetano, da sempre riconosciuto per la sua lunga tradizione carnevalesca con lavorazioni artigianali a cura delle più longeve associazioni persicetane. I bambini aspettano per partecipare a numerosi laboratori in programma per il Carnevale di Casalecchio di Reno: tra lavoretti e costumi, sarà una vera emozione! Sbandieratori, carri e maschere sono un appuntamento da non perdere al Carnevale di Pieve di Cento del 4, 11 e 18 febbraio 2024, a 30 km da Bologna, con eventuale recupero al 3 marzo. Tutte le domeniche il borgo si accende per dare vita a una vera e propria festa tra le strade del paese dalle 14.30 all'imbrunire.

Tra le altre celebrazioni di Carnevale in Pianura ricordiamo quello di Molinella il 4 e 11 febbraio dalle ore 13:30, San Matteo della Decima e San Pietro in Casale.

Nell'area imolese, il Carnevale dei Fantaveicoli a Imola è una tradizione unica ed è alla sua 27esima edizione; la sfilata dei carri dall'originale creazione dovuta agli assemblaggi di veicoli come biciclette e carriole, parte dall’Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari con arrivo in Piazza Matteotti.

(fonte Bologna Welcome)