Weekend a Bologna: 10 eventi da non perdere questo fine settimana

Eccoci: finalmente weekend! Il tanto agognato venerdì è arrivato ed è tempo di rilassarsi, divertirsi, prendersi dei momenti per godersi tutto quello che la città ci offre approfittando dello stop dal lavoro (per chi lo fa!). Il freddo si fa sentire e non c'è nulla di meglio che scaldarsi davanti a un bel film, magari nel bellissimo e nuovissimo Cinema Modernissimo (la sala dei superlativi): ecco QUI le proiezioni in programma in questi giorni. E se si è speso tutto a Natale o per i saldi? Nessun problema perché ci sono molti eventi gratis in zona e alcuni sono davvero notevoli. Insomma, di scuse ce ne sono poche: approfittate del sabato e della domenica per vedere, ascoltare e vivere cose belle!

I 10 eventi da non perdere questo fine settimana:

Dal 17 al 21 gennaio 2024 Antonio e Cleopatra in scena sul palco del Teatro Arena del Sole.Tra il clangore delle armi e gli intrighi della politica, esplode il vitalissimo amore di Antonio e Cleopatra, eroi che eccedono ogni misura per affermare la loro infinita libertà. Valter Malosti e Anna Della Rosa interpretano il capolavoro di William Shakespeare, scritto tra il 1607 e il 1608 in versi che sono tra i più alti ed evocativi di tutta l’opera shakespeariana, e che gioca con l’alto e il basso, la storia, l’eros e il potere. Per saperne di più su spettacolo e biglietti, clicca QUI.

Domenica 21 gennaio 2024 è la data della 52°edizione della Galaverna: una passeggiata ludico-motoria ecologica sui colli bolognesi. La partenza è alle 9.00 in via della Resistenza e i percorsi sono quattro: km 3.5, 10, 16 e 20 (che torna dopo anni di stop). Una delle cose belle è che parte del ricavato andrà alla Fondazione Policlinico Sant'Orsola per sostenere il progretto Day Hospital Oncologia Femminile. Durante il percorso e anche all'arrivo saranno presenti dei punti di ristoro.

Sabato 20 gennaio 2024 Ben l'Oncle Soul live al Locomotiv Club. La passione per le voci, le melodie e i groove, capaci di catturare e trasportare l’ascoltatore, hanno accompagnato il lungo percorso di crescita personale. Dalla grande passione per la musica afroamericana sino all’album insieme agli splendenti Californiens des Monophonics, un omaggio a Sinatra e desiderio di ampliare i propri orizzonti. Influenzato da R&B, hip-hop e jazz, “Addicted To You” apre nel 2020 un nuovo capitolo, caratterizzato da una scrittura più intima.

Sabato 20 gennaio 2024 Debora Villa in scena al Teatro Celebrazioni con lo spettacolo "Tilt - Esaurimento Globale". Una Produzione Si può fare productions di Debora Villa e Carlo Gabardini. Debora Villa è esaurita, e fin qui niente di nuovo, ma cosa succede nel momento in cui si accorge di non essere affatto sola perché, in un modo o nell’altro, esauriti lo siamo tutti? Tutti esauriti mentre siamo occupati a esaurire l’intero pianeta, oltre a noi stessi.

Sabato 20 gennaio 2024 ultimo appuntamento con "Luoghi vicini e lontani, il paesaggio ottocentesco". Tra le Collezioni Comunali d'Arte e il Museo Ottocento, per raccontare di un tema caro alla cultura romantica e al gusto di tutto il secolo. Il paesaggio ha sempre attratto e affascinato committenti e artisti, chiamati a realizzare dipinti su tela e affreschi, su questo suggestivo tema. Dalla splendida boschereccia di Vincenzo Martinelli ai notturni di Mario De Maria e Augusto Sezanne, il percorso ci porterà lungo uno dei più importanti scenari urbani di Bologna, la Via Emilia.

Domenica 21 gennaio 2024 gli Ambulanti di Forte dei Marmi, le bancarelle del mercato di qualità più famoso d’Italia, tornano finalmente in città con tutto il meglio del Made in Italy artigianale e le ultime tendenze della moda. Si potranno infatti ammirare le ormai mitiche “boutique a cielo aperto” dell’originale Consorzio domenica 21 gennaio a BolognaFiere (Piazza Costituzione) nel padiglione 19, al coperto, e dunque al riparo da eventuali intemperie, e con ingresso gratuito. Dunque, un appuntamento da non perdere assolutamente per i tanti appassionati del genere, come sempre all’insegna dello shopping più glamour e conveniente, con orario continuato dalle 8 alle 19.

Profetico e spiazzante, a metà fra thriller e storia romantica, acclamato da critica e pubblico a Londra e Broadway, arriva al Teatro Duse di Bologna ‘1984’. Il nuovo adattamento del romanzo di George Orwell, firmato da Duncan MacMillan e Robert Icke per la regia di Giancarlo Nicoletti, sarà in scena dal 19 al 21 gennaio (ore 21, domenica ore 16). Sul palco Violante Placido, Ninni Bruschetta, Woody Neri e altri 6 attori. Sullo sfondo l’imponente scenografia di Alessandro Chiti che si avvale di videoproiezioni, telecamere a circuito chiuso ed effetti speciali, completati dal disegno video di Alessandro Papa, dai costumi di Paola Marchesin e le luci di Giuseppe Filipponio. Le musiche originali sono del duo Oragravity.

Sabato 20 gennaio 2024 "Quadri Sonori" inscena al Teatro Mazzacorati 1763. I quadri hanno un loro suono? A quali musiche pensavano gli artisti in fase creativa? O è l’opera d’arte stessa ad avere un suono intrinseco? Ar Duo, interpretando musiche originali e altre estrapolate dalla tradizione classica e popolare, mette in musica 15 quadri di epoche ed artisti diversi, cercando di dare una sua personale risposta a queste domande. Sul palco del Teatro Mazzacorati 1763 si esibiranno Benedetta Cassano a violino e mandolino e Giuliano Romagnesi a chitarre e ronroco.

Domenica 21 gennaio 2024 il Grande Viaggio di Farfalla di Navicella Theatre. Burattini Contemporanei / Fiabe del bosco / Teatro interattivo per tutti dai 3 anni - 45 minuti - 8 euro/spettatore. Perchè Farfalla si arrabbia spesso e con tutti? Solo i grandi spiriti della foresta conoscono il suo segreto. Accompagna Farfalla in un viaggio al centro del cuore...

Sabato 20 gennaio 2024 i "Queen of Saba" live sul palco del Covo Club. Medusa, uscito a ottobre, è il secondo album dei Queen of Saba: una nuova avventura musicale all’insegna dell’evoluzione, ma sempre con lo stesso chiaro principio in mente, quello per cui i limiti sono fatti per essere superati.

Visitate per voi: ecco due mostre che abbiamo già visto e che vi consigliamo

"Animali Fantastici" a Palazzo Albergati

"La Persona è Bologna"

