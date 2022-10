Weekend a Bologna: guida ai migliori eventi Una boyband di fama mondiale suona mentre l'autunno profuma l'aria di tartufo. Sagre, teatro e palchi ricchi di musica per tutto il fine settimana

Un grande salto indietro, negli anni '90, quello che farà da colonna sonora a questo weekend. Cantiamo all'unisono "Everybody" perché i Backstreet Boys sono tornati e questo sabato il loro show avrà come palco quello dell'Unipol Arena di Casalecchio di Reno. Nostalgia a parte, non è il solo evento che ci farà strappare i capelli questo fine settimana visto che in agenda ci sono un po' di appuntamenti succulenti (anche non in senso metaforico visto il grande numero di sagre e tartufeste). Fra le novità di questo weekend, la mostra personale di Roberto Ferri a Palazzo Pallavicini, stessa sede di quella su Giorgio De Chirico. E a proposito di due piccioni con una fava, anche a Palazzo Fava le mostre sono due, entrambe firmate Genus Bononiae. Per avere un'idea chiara di tutte le mostre visitabili a Bologna nel mese di ottobre, ecco la nostra mappa: "Mostre in città: cosa vedere, quali visitare nel mese di ottobre".

E così ci lasciamo alle spalle (possibilmente con leggerezza) una settimana di notizie che raccontano la nostra città: possibile riassumere in quattro righe i fatti della settimana a Bologna? Ci proviamo. Intanto il nuovo caso di Dengue, poi quegli otto cucciolini di cane trovati in una cantina e liberati dalla Polizia, i consigli per risparmiare energia in un momento di caro-tutto e le storie. Una in particolare ha suscitato tantissimi commenti e una polemica dai toni duri sui social sotto all'articolo sul caseificio vegano: che debba avere questi toni un dibattito onnivori/vegani? E questo sabato c'è anche il corteo contro il passante.

Ecco i 10 eventi da non perdere queto weekend:

(per chi ama il grande cantautore)

Sabato 22 ottobre "Francesco avevi previsto tutto questo?" musiche originali con video di repertorio. Marco Aime, saggista illuminante e amico personale del maestrone, ha scritto con lui pagine stupende che ripercorrono - a cavallo tra la via Emilia e il West- la storia di uno dei più grandi cantautori del ‘900 italiano. Tra aneddoti, video rari e inediti, letture colte e minuziose delle sue canzoni e testimonianze dirette sui tempi in cui vennero scritte, ci troveremo in quel mondo zeppo di parole ed erre moscie che ci ha fatto pensare, ridere e piangere, segnando la nostra storia politica, sociale ed emotiva.

(per chi vuole aiutare i territori colpiti dall'alluvione)

Domenica 23 ottobre alle 20.30 l'Oratorio San Filippo Neri di Bologna (via Manzoni) ospita un concerto di beneficenza per i territori marchigiani colpiti dalla recente alluvione: l'evento si chiama "Artisti insieme per le Marche" e il ricavato delle vendite dei biglietti sarà devoluto ai Comuni di Ostra e Barbara, tra i più colpiti e con il maggiore numero di vittime. La serata è stata organizzata dalla cantautrice Roberta Giallo, marchigiana di adozione bolognese, in collaborazione con il Comune di Bologna, Bologna Unesco City of Music, L'Oratorio Di San Filippo Neri, Musicolor, il Mei-Meeting delle Etichette Indipendenti.

(per chi ha guardato Blonde)

Sabato 22 ottobre Mariangela D’Abbraccio, interprete tra le più amate e sensibili della scena italiana, si confronta con un mito assoluto, quello di Marilyn Monroe. E lo fa uscendo da ogni cliché, incontrando il mondo interiore di una donna di eccezionale talento e struggente umanità. Lettere, poesie, memorie, pensieri, riflessioni spesso in dialogo con il suo maestro di recitazione Lee Strasberg… La D’Abbraccio si lascia commuovere dalla dolce fragilità di una donna in bilico tra le sue paure, gli spettri della malattia psichiatrica e la ricerca della serenità…Un omaggio anche musicale grazie alla bella voce di Mariangela, in dialogo jazz con le note asciutte del contrabbasso. Appuntamento all'Oratorio San Filippo Neri.