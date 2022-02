Guida al Carnevale 2022: feste, laboratori, ricette, itinerari & co! Eventi per grandi e piccoli, mascherati e non... per tutti i gusti

Carnevale sottotono quest'anno? Neanche per sogno. Se è vero che molte grandi manifestazioni sono state spostate al periodo estivo a causa del covid, è anche vero che Bologna non rinuncerà a far festa e colorare la città attraverso una serie di appuntamenti e iniziative a tema che hanno come scenario parchi, locali e biblioteche. Per gli appassionati di sfrappole e travestimenti quindi niente paura, il Carnevale si farà eccome.

Ecco gli eventi, le feste e gli appuntamento legati al Carnevale:

Carnevale alla Montagnola: spettacoli, clown e laboratori a tema

Torna il Carnevale in Montagnola: un appuntamento all’insegna delle creatività e del divertimento per bambini e famiglie. Domenica 27

a partire dalle 15.00 e per tutto il pomeriggio il parco ospiterà: musica, spettacoli circensi, spettacoli clownnerie, laboratori di maschere

performance artistiche. (QUI MAGGIORI INFO)

Trash party di Carnevale: il "sabato grasso" al Dumbo

Internazionale Trash Ribelle lancia la seconda edizione di: CarnivalTrashPartY per il Sabato Grasso, ovvero il 26 febbraio. La festa carnevalosaofficial della sezione bolognese di ITR in una location unica e accessibile come il binario centrale di Dumbo Space. (QUI MAGGIORI INFO)

Un tour di Carnevale insieme a Balanzone

Carnevale di Sbolognando -Tour a Bologna e dintorni. Se si pensa al Carnevale e a Bologna, ecco che viene in mente lui: il Dottor Balanzone, lamaschera di un cicciotto professore universitario, che rappresenta la città ed ironicamente la sua antica Università

Nei secoli passati, questa città ha sempre celebrato il Carnevale con feste, sfilate di carri, balli in maschera ed anche, dal 19 secolo, ‘’cuccagne di beneficenza’’ con distribuzione di cibo e vino In questo tour, parleremo dei luoghi e delle tradizioni carnevalesche cittadine, scopriremo da dove deriva la tradizione dei burattini e si terminerà alla maniera di Bologna la grassa: a conclusione del tour, una dolce sorpresa ai partecipanti, per onorare il dolce tipico di questa festa : le sfrappole! (QUI MAGGIORI INFO)

"Storie in maschera. Letture per festeggiare il carnevale"

Sabato 26 febbraio alle ore 10.30 presso la Biblioteca di Borgo Panigale: "Storie in maschera. Letture per festeggiare il carnevale" dedicato a bambine e bambini da 4 a 7 anni. A seguire un laboratorio creativo sulle maschere. (Per informazioni e prenotazioni: 051 404930 o bibliotecaborgopanigale@comune.bologna.it)

"A carnevale ogni risata vale"

Martedì 1 marzo appuntamento alle ore 17 alla Biblioteca Lame-Cesare Malservisi con "A carnevale ogni risata vale". Si tratta di un appuntamento con letture per bambine e bambini a partire dai 4 anni. Dopo le letture di libri e racconti sugli scherzi di Carnevale, seguirà un laboratorio creativo dedicato al grande Munari e alle maschere d’artista. Per informazioni e prenotazioni chiamare il numero 051 6350948 oppure scrivere a bibliotecalame@comune.bologna.it

Carnevale: il giovedì grasso al Centronova

Il Carnevale al Centro Commerciale Centronova. Giovedì 24 febbraio dalle ore 16.00 ti aspetta la sfilata delle bellissime maschere che hanno fatto la storia della tradizione carnevalesca italiana. In regalo la stampa con la maschera preferita. Fino ad esaurimento posti disponibili

Carnevale fra proncipesse e gattini

Sabato 26 e domenica 27 febbraio arriva a Fico il Carnival Cat Show, l’esposizione internazionale felina di Bologna di ANFI Emilia Romagna. Per il Super ballo in maschera di Carnevale invece il giorno giusto è il 26 febbraio: presso il Teatro Arena di Fico alle ore 17.00 FEshion Eventi è felice di invitarvi a Principesse in Maschera. Cenerentola e il suo principe hanno deciso di dare un ballo in maschera. Dopotutto la poverina non è mai stata invitata a nessuna festa, così si è prefissata di dare un grande ballo per il 2022.

E’ suo grande desiderio fare una sfilata e premiare i costumi più belli. Eppure c’è un problemone: non ci sono gli invitati!

A proposito di Carnevale...

Carnevale da mangiare

Carnevale, occasione per una gita fuori porta?