Comunali, la sottosegretaria Gava: "Vittoria centrodestra realistica" - VIDEO

Vannia Gava, sottosegretaria alla Transizione ecologica, a Bologna per la campagna elettorale del Carroccio

Le grandi opere "devono essere condivise e soprattutto ragionate perché se alcune infrastrutture, come può essere per l'allargamento in sede del Passante, creano più disagio che beneficio, allora forse è meglio pensarci due volte".

Lo dichiara Vannia Gava (Lega), sottosegretaria alla Transizione ecologica, a Bologna per la campagna elettorale del Carroccio. "Sono a Bologna a sostegno del candidato sindaco (Fabio Battistini, ndr) e dei colleghi della Lega perché quando mi hanno mandato il programma ho visto che hanno valorizzato l'ambiente e la mobilità sostenibile", afferma Gava partecipando a un gazebo in via Indipendenza.

"Ho visto che la Lega non è d'accordo con la realizzazione del Passante dov'è stato programmato attualmente. Noi non siamo un partito contro le infrastrutture, anzi ce n'è bisogno nel Paese e sicuramente anche qui", continua Gava, però devono essere opere "veramente a beneficio del traffico e della popolazione": ad esempio, "incrementare il trasporto pubblico con bus elettrici credo che sia una proposta di buon senso che d'altronde va nella direzione dei fondi che abbiamo messo nel Pnrr".

Per quanto riguarda le chances di Battistini, una sua vittoria "la vedo non solo realistica ma anche auspicabile", afferma Gava, per portare a Bologna la "concretezza" delle città e Regioni governate da Lega e centrodestra. E i sondaggi che danno avanti Matteo Lepore? "Vediamo lunedì che succede", dice Gava. (Dire)

Elezioni Bologna, interviste ai candidati a sindaco