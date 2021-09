Comunali 2021, Monghidoro al voto. Sfida 'fotocopia', come 5 anni fa Cornelio vs Panzacchi

Il 3 e 4 ottobre i residenti di Monghidoro sono chiamati al voto per eleggere il nuovo sindaco. A correre per la carica c'è la prima cittadina uscente Barbara Panzacchi e lo sfidante Antonio Cornelio: una sfida identica a quella dei 5 anni fa. I due, infatti, sono nuovamente gli unici due candidati in pista. Nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti, l'elezione dei consiglieri comunali si effettua con sistema maggioritario contestualmente alla elezione del sindaco.

Antonio Cornelio

Antonio Cornelio, pensionato, è il candidato del Centrosinistra. Si presenta con la lista Democratici di Sinistra composta da: Bruno Barbi, Michele Calabrese, Fernando Carrugi, Daniele Gallamini, Bruno Paolini, Carmela Rizzuti, Giacomo Santi, Anna Maria Tedeschi.

Barbara Panzacchi

Barbara Panzacchi, avvocata e sindaca uscente al primo mandato, candidata del centrodestra, si presenta alle nuove amministrative nuovamente con la lista Monghidoro Passione Comune, composta da: Edoardo Boccucci, Filippo Bonafè, Michele Boschi, Ruffina Calzolari, Giulia Gitti, Nicola Lisa, Cristina Lolli, Riccardo Lorenzini, Claudio Naldi, Mario Nanni, Monia Rambaldi, Daniela Ravaglioli.

