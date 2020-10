Nuovo Dpcm | Scuole, locali, palestre & co: ecco le nuove misure approvate

Annunciato dopo una lunga attesa il Dpcm 18 ottobre 2020 dal presidente del consiglio Giuseppe Conte, che ha parlato agli italiani attraverso una diretta tv intorno alle ore 21.30 odierne. Il decreto comprende misure restrittive volte a contenere il contagio, galoppante anche in Italia, come dimostrano i dati delle ultime settimane. Nella sola Bologna i contagi sono infatti tornati a registrare numeri a tre cifre negli ultimi giorni.

Dpcm Conte: le principali misure adottate per la 'movida' e i locali

Si parte con il tema "movida". I sindaci potranno disporre la chiusura dell'accesso al pubblico, dopo le ore 21, di vie e piazze dove si possono creare assembramenti. Bologna su questo tema si era già messa avanti : ordinata ieri dal sindaco Merola la chiusura di alcune delle principali piazze della movida in centro.

Tutte le attività di ristorazione sono consentite dalle ore 5 alle 24, se il consumo è previsto ai tavoli, se no la somministrazione è consentita solo fino alle 18. Asporto e consegna a domicilio possibili invece fino alle ore 24. Sei persone al massimo consentite per tavolo e i locali dovranno affiggere all'ingresso il numero massimo di persone consentite all'interno. Nessuna limitazione di orari invece per servizi di ristorazione in ospedali, aeroporti e stazioni.

Dpcm 18 ottobre 2020: scuola, sport ed eventi

La scuola non chiude. Si continua in presenza. Per le scuole secondarie di secondo grado, però, saranno favorite modalità più flessibili di organizzazione dell'attività didattica, se possibile anche con turni al pomeriggio.

Vietato lo sport di contatto amatoriale. Stop anche alle competizioni per le attività sportive dilettantistiche amatoriali.

Passando all'argomento palestre. "Dopo un intenso dialogo e raccolto il parere tecnico scientifico", ha detto Conte, "daremo una settimana di tempo per rendere possibili adeguamenti alle misure di sicurezza, altrimenti saremmo costretti a sospendere le attività nelle palestre e nelle piscine".

Capitolo eventi. No a sagre e fiere locali, via libera invece a fiere di carattere nazionale e internazionale. Stop a congressi, salvo quelli organizzati a distanza. Niente riunioni nella pubblica amministrazione, "salvo la sussistenza di motivate ragioni." E ancora incentivo allo smart working.

(IN BASSO: VIDEO CONFERENZA STAMPA CONTE)

Nuovo Dpcm, Conte chiede ancora sacrifici e si appella al senso di responsabilità degli italiani

"Consapevoli che chiediamo sacrifici economici agli imprenditori, c'è l'impegno del governo a venirgli incontro". Una promessa di ristoro dei danni economici, insomma. Così ha messo le mani avanti il Premier, richiamando infine la Nazione a osservare le misure di sicurezza e di igiene e alla necessità di tornare a fare nuovi sacrifici. "Il Governo c'è, ma ciascuno dovrà fare la propria parte", infine il monito del presidente del Consiglio.

