Allerta maltempo, l'università di Bologna attiva le lezioni online (come ai tempi del covid)

"In considerazione del nuovo stato di emergenza dovuto al maltempo di questi giorni è possibile procedere, da domani martedì 16 e fino a giovedì 18 maggio compreso, con didattica mista". Tradotto, l'emergenza maltempo lanciata in Emilia-Romagna per i prossimi giorni, riattivare le lezioni on line all'Alma Mater, come ai tempi del covid, mentre la Città metropolitana ha disposto la chiusura delle scuole del territorio.

Viene quindi consigliato di adottare didattica mista all'Università di Bologna, in città e nei campus decentrati,, ovvero la lezione del docente viene trasmessa su un canale dedicato. Lo riferisce la Dire.

Lo scrive il prorettore per la didattica, Roberto Vecchi, in una comunicazione ai coordinatori dei corsi di studio, ai presidenti di Scuola e dei Campus, ai direttori e ai delegati alla didattica dei Dipartimenti e ai coordinatori delle filiere.

Il prorettore chiede anche di informare gli studenti su come si svolgerà la lezione e nel caso sia il docente ad essere impossibilitato a raggiungere l'aula, di indicare un incaricato per il presidio che potrà essere un tutor di supporto alla didattica, un dottorando o assegnista, o un altro docente, fornendogli le opportune informazioni e indicazioni circa il suo ruolo in aula

Scuole chiuse

Un accordo raggiunto nella riunione di coordinamento tenutasi questa mattina in Prefettura con Sindaci e Protezione civile e durante un incontro tra i Sindaci del territorio bolognese, prevede per domani 16 maggio la sospensione dell’attività didattica, in via precauzionale in tutte le scuole di ogni ordine e grado (nidi, materne, elementari, medie e superiori).

In base all’andamento dell’allerta la gran parte dei Comuni deciderà domani se proseguire la chiusura anche per il giorno di mercoledì 17 (mentre alcuni Comuni stanno valutando di chiudere le scuole già per entrambi i giorni).