Portici: le notizie della settimana

Finita la pausa estiva torna Portici, la rassegna domenicale delle notizie più interessanti della settimana. Portici perché le notizie sono tutte bolognesi, come i portici; Portici perché la rassegna è domenicale, come una passeggiata sotto i portici del centro o verso San Luca; Portici perché la rassegna è un passaggio breve e diretto, come i portici, che conduce al centro della cronaca della città.

Figli e figliuoli

Mentre il governatore dell’Emilia-Romagna Stefano Bonaccini non perde occasione di sottolineare la sua posizione di forza nel braccio di ferro tra Governo e amministrazione regionale sulla ricostruzione post alluvione, gli appuntamenti e i tavoli tecnici per continuano a seguirsi. O almeno dovrebbero. Il prossimo, almeno nelle intenzioni di Roma, dovrebbe essere il 26 settembre, giorno della prossima seduta dell’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna. Il centrodestra ha chiesto infatti che il commissario Francesco Figliuolo possa intervenire in Assemblea. Peccato che il regolamento dell’aula non preveda audizioni di figure esterne. L’interesse affinché l’incontro avvenga credo sia universale, ma sulle modalità non c’è ancora accordo tra centrosinistra e centrodestra. “Non ci appassiona il dove o la modalità, ma ci interessa l'urgenza di invitare Figliuolo, perché le risposte che tutti cercano, e che anche il Pd chiede da mesi, ora si possono avere” ha detto la consigliera regionale di Forza Italia Valentina Castaldini.

Ricostruzione

A proposito di ricostruzione, continuano i lavori per il ripristino della viabilità. Da lunedì 11 settembre cominceranno i lavori per l’apertura del bypass autostradale della galleria Monte Mario a Sasso Marconi. Parallelamente, si è tenuto in incontro in Prefettura, a Bologna, tra Anas e i sindaci dei comuni appenninici di Monghidoro, Pianoro e Loiano, per capire tempi e modi per i lavori sulla Futa. Nella nota diffusa da Anas, viene indicata la fine di settembre come deadline per la fine dei lavori e per la conseguente riapertura del traffico del tratto tra il km il 72,700 e il km 76,300 (Sabbioni-Loiano).

Scontro mortale

È di martedì 5 settembre la notizia di un incidente mortale avvenuto a San Giovanni in Persiceto. Nella strada Sp 225 che collega il paese con la sua frazione di San Matteo della Decima, intorno alle dieci e mezza del mattino, Silvano Mantovani e Giorgio Papi hanno perso la vita a causa di un frontale con un autoarticolato. Mantovani - classe 1946 - sembrerebbe essere morto sul colpo, mentre Papi - classe 1945 - sarebbe deceduto mezz'ora dopo per le ferite riportate. Una notizia che ha scosso l’intera comunità persicetana, come testimoniato dalle parole del sindaco Lorenzo Pellegatti. I due, infatti, erano volontari del Centro Assistenza per i trasporti sociali di persone con disabilità che hanno difficoltà a raggiungere gli ospedali per visite ed esami.

Tram

Bologna cambia pelle, almeno per quanto riguarda l’urbanistica. Da poco il Comune ha annunciato il progetto definitivo della Linea Verde del tram, la seconda – dopo la Rossa – delle quattro linee previste. Il percorso sarà lungo circa sette chilometri e collegherà il centro città – da via dei Mille – con la stazione SFM di Corticella. Gli ultimi aggiornamenti li hanno dati l’assessora alla Mobilità Valentina Orioli e la presidente del quartiere Navile Federica Mazzoni in una conferenza stampa che ha chiarito alcuni punti chiave del progetto, come gli espropri e il parcheggio interrato di Piazza dell’Unità (che nel frattempo è stato cancellato).

Cambiamenti

Il tempo passa e le città cambiano. Non solo urbanistica, ma anche popolazione. Le statistiche su usi, costumi e tipo di persone fotografano una città, Bologna, attrattiva e in continua evoluzione. I dati più evidenti di uno studio statistico uscita la scorsa settimana dicono che aumentano le persone migranti e diminuiscono matrimoni e nascite, la maggior parte dei residenti a Bologna è di sesso femminile e che la fascia d’età più rappresentata è quella che va dai 35 ai 64.

Domenica sportiva

Lo scorso sabato il Bologna ha conquistato i primi tre punti della sua stagione, battendo in casa il Cagliari per 2 a 1 con le reti di Zirkzee e Fabbian. Durante la settimana, poi, a Casteldebole sono stati presentati gli ultimi acquisti: Alexis Saelemaekers e Riccardo Calafiori.

Sempre parlando di sport: hanno fatto il giro del mondo le spettacolari immagini dell’incidente di Pecco Bagnaia, pilota Ducati della MotoGP, alla gara di Barcellona, in Spagna. Il pilota piemontese ha prima perso il controllo della sua moto ed è poi caduto rovinosamente a terra, al centro della pista, dove un altro pilota, Binder, lo ha investito. Fortunatamente il punto d’impatto ha riguardato solamente le gambe e il pilota italiano non ha riportato gravi ferite. Dopo i controlli di rito, Bagnaia è già tornato a correre per le qualifiche e per la Sprint Race del GP di San Marino.

In ultimo, non per importanza, c’è da segnalare una notizia che riguarda un’atleta bolognese: si tratta di Pamela Malvina Noutcho Sawa, pugile dell’Asd Bolognina Boxe, diventata campionessa italiana dei pesi leggeri. Noutcho Sawa ha origini camerunensi, è cittadina italiana da poco più di un anno e lavora come infermiera all’ospedale Maggiore. “Voglio ringraziare l'Ausl di Bologna e i miei colleghi del Pronto Soccorso dell'Ospedale Maggiore - ha detto la pugile - i quali sono sempre stati disponibili a cambiare i loro turni per permettermi di allenarmi. A chi dedico questa vittoria? La voglio dedicare alla Città di Bologna tutta, in particolare alla Bolognina, quartiere troppo spesso vituperato e salito all'onore delle cronache cittadine, che mi ha accolta e mi ha donato quotidianamente il suo affetto".

